RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor: Boldog karácsonyt, vasgyúró!

Megható karácsonyi videót tett közzé Orbán Viktor.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.26. 18:08
Orbán Viktor karácsony ajándék

"Benettnek karácsonyra szeretettel." - írta levelében Magyarország miniszterelnöke a kis Benettnek, aki megkapta azt a bokszzsákot karácsonyra, amelyet korábban Orbán Viktor ígért neki.

Orbán Viktor
Orbán Viktor Fotó: Fischer Zoltán

Boldog karácsonyt, vasgyúró!

- írja a kormányfő bejegyzéséhez.

Ebből a gyerekből bokszoló lesz nem vitás. Cuki.

- írta is mindjárt egy kommentelő.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu