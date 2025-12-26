Orbán Viktor: Boldog karácsonyt, vasgyúró!
Megható karácsonyi videót tett közzé Orbán Viktor.
"Benettnek karácsonyra szeretettel." - írta levelében Magyarország miniszterelnöke a kis Benettnek, aki megkapta azt a bokszzsákot karácsonyra, amelyet korábban Orbán Viktor ígért neki.
Boldog karácsonyt, vasgyúró!
- írja a kormányfő bejegyzéséhez.
Ebből a gyerekből bokszoló lesz nem vitás. Cuki.
- írta is mindjárt egy kommentelő.
