RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor lerántotta a leplet a titkáról

Magyarország miniszterelnöke kedden interjút adott az ATV Mérleg című műsorában Rónai Egon műsorvezetőnek. Orbán Viktor most elmondott mindent a híres jegyzetről.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.13. 10:33
Módosítva: 2025.11.13. 10:34
Orbán Viktor interjú Rónai Egon

Orbán Viktor miniszterelnök kedden interjút adott az ATV Mérleg című műsorában Rónai Egon műsorvezetőnek. Az interjúban többek között szó volt a washingtoni találkozóról, a 14. havi nyugdíj bevezetéséről, a budapesti békecsúcsról, a magyarországi elnöki rendszer bevezetésének lehetőségéről is. Az izgalmas beszélgetés közben a kormányfő hevesen rajzolgatott – hitték a nézők. Most azonban a miniszterelnök elmondta, mit is láttunk a papíron.

Orbán Viktor most elmondott mindent a híres jegyzetről.
Orbán Viktor most elmondott mindent a híres jegyzetről. Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos /  MTI

Nem rajzolgatok, hanem jeleket teszek a papírra. Egy kérdésről öt válasz jut eszembe, és ha mindet elakarom mondani, akkor valahogyan azt ott rendszerbe kell foglalni. Ezek nem rajzok, ezek egy új nyelvnek, sajátos nyelvnek a lenyomatai

- mondta Orbán Viktor, majd arra a kérdésre, hogy rajta kívül bárki tudná-e értelmezni ezeket a jegyzeteket, azt felelte: ,,Nem. Ez is egy előnye, mert ha elveszteném, senki se tudja, hogy mi van ráírva."

Orbán Viktor azt is elárulta, hol tanulta a módszert

A trükköt még az egyetemen tanulta a miniszterelnök. ,,A jogi karon nagyon sok, nagy mennyiségű anyagot kell fejben tartani, és ahhoz kell valamilyen rendszer. Nagy mennyiségű anyagot akkor tudsz élő tudásként fejben tartani, és előidézhető állapotba hozni, hogyha egyébként megvan a rendszered, hogy előhívjad."

- nyilatkozta a közösségi oldalán megjelent videóban.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu