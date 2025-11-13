Orbán Viktor lerántotta a leplet a titkáról

Orbán Viktor miniszterelnök kedden interjút adott az ATV Mérleg című műsorában Rónai Egon műsorvezetőnek. Az interjúban többek között szó volt a washingtoni találkozóról, a 14. havi nyugdíj bevezetéséről, a budapesti békecsúcsról, a magyarországi elnöki rendszer bevezetésének lehetőségéről is. Az izgalmas beszélgetés közben a kormányfő hevesen rajzolgatott – hitték a nézők. Most azonban a miniszterelnök elmondta, mit is láttunk a papíron.

Orbán Viktor most elmondott mindent a híres jegyzetről. Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos / MTI

Nem rajzolgatok, hanem jeleket teszek a papírra. Egy kérdésről öt válasz jut eszembe, és ha mindet elakarom mondani, akkor valahogyan azt ott rendszerbe kell foglalni. Ezek nem rajzok, ezek egy új nyelvnek, sajátos nyelvnek a lenyomatai

- mondta Orbán Viktor, majd arra a kérdésre, hogy rajta kívül bárki tudná-e értelmezni ezeket a jegyzeteket, azt felelte: ,,Nem. Ez is egy előnye, mert ha elveszteném, senki se tudja, hogy mi van ráírva."

Orbán Viktor azt is elárulta, hol tanulta a módszert

A trükköt még az egyetemen tanulta a miniszterelnök. ,,A jogi karon nagyon sok, nagy mennyiségű anyagot kell fejben tartani, és ahhoz kell valamilyen rendszer. Nagy mennyiségű anyagot akkor tudsz élő tudásként fejben tartani, és előidézhető állapotba hozni, hogyha egyébként megvan a rendszered, hogy előhívjad."

- nyilatkozta a közösségi oldalán megjelent videóban.