Most érdemes lecsapni az Orbán Viktor rajzos pulcsira

Több terméket is előrendelhetsz már a Digitális Polgári Körök (DPK) webshopjában, ahol most ráadásul 25 százalék kedvezménnyel lehet a termékeket megvásárolni. A legnagyobb siker várhatóan az a pulóver vagy póló lesz, amelyen Orbán Viktor miniszterelnök ATV-s interjúja közbeni jegyzete látható – írja a Ripost.

A termékek 25 százalék kedvezménnyel rendelhetők elő a DPK webshopjában (Forrás: dpkwebshop)

Amint arról a minap beszámoltunk, óriási hype övezi Orbán Viktor ATV-ben írt jegyzetét. A másfél órás interjú közben a miniszterelnök egy A4-es lapot „firkált össze”, amit később meg is mutatott Rónai Egonnak és a nézőknek. A rajz azóta önálló életre kelt, és egyre többen gondolkodnak azon, hogy egy ruhadarabon szívesen viselnék az első összevisszaságnak tűnő firkát.

Orbán Viktor korábban egy videóban beszélt a sokakat megdöbbentő alkotásról. Szerinte ez nem egy rajz, hanem egy sajátos nyelv lenyomata. A miniszterelnök arra is kitért, hogy egy kérdésre egyszerre 5 válasz is eszébe jut általában, ezt pedig valahogy jeleznie kell saját magának.

Orbán Viktor az interjú másnapján a jegyzettel foglalkozó Forbes cikk alá írt kommentet, amiben engedélyt adott mindenkinek arra, hogy nyugodtan használja különböző termékeken az elhíresült jegyzetet.

A DPK webshopjában ide kattintva tudsz böngészni...