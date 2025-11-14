Péntek reggel a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorának vendége volt Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke. Számos fontos témáról esett szó.

Orbán Viktor: az amerikai megállapodás nélkül november végétől háromszorosára nőttek volna a rezsiszámlák

(Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Benko Vivien Cher / MTI)

A kormányfő az interjú elején nyomatékosította, hogy az amerikai külügyminiszter kijelentésének ellenére az amerikai szankciók alóli magyar mentesség addig érvényes, amíg Donald Trumpnak hívják az Egyesült Államok elnökét, Magyarországon pedig nemzeti kormány van. Orbán Viktor úgy fogalmazott: ha ennek bármelyik eleme megváltozik, akkor új helyzet van, és akkor a rezsicsökkentésnek nuku.

A miniszterelnök hozzátette: ha nem sikerült volna megállapodnia az amerikai elnökkel, akkor november végétől háromszorosára nőttek volna a rezsiszámlák, a benzinárak pedig karcolták volna az 1000 forintos határt. A kormányfő azt is elárulta, hogy a szankciók alóli mentességért nem kellett semmit cserében adnunk.

Az amerikai elnökkel kötött pénzügyi védőpajzsnak semmi köze az IMF hitelhez

Orbán Viktor cáfolta a hazai baloldali sajtót, amely a Trump elnökkel kötött pénzügyi védőpajzsot az IMF hitellel próbálta összemosni. A kormányfő elmondta, az amerikai elnökkel kötött pénzügyi védőpajzsnak semmi köze a rossz emlékű, a baloldali kormányok által lehívott IMF hitelhez. A mostani esetben nem hitelről van szó.

Zajlik a budapesti békecsúcs előkészítése

A rádióinterjúban szóba került az orosz-ukrán háború lehetséges lezárása is. Orbán Viktor leszögezte: fontos szempont, hogy Európában ő az egyetlen miniszterelnök, aki a fegyveres konfliktus kitörése óta a béke mellett állt ki.

Továbbra is zajlik a budapesti békecsúcs előkészítése. Az egyetlen európai ország vagyunk, amely kapcsolatban maradt az orosz féllel. Ez egy nagyon fontos képesség a béke előkészítése során

– fogalmazott Orbán Viktor. A miniszterelnök az ukrajnai helyzetről kapcsán kijelentette: Európának a békére kellene törekednie, ugyanakkor számos országnak fontosabb a háború, mint a béke.

A 14. havi nyugdíj bevezetése megalapozott döntés volt

Orbán Viktor a 14. havi nyugdíj bevezetése kapcsán kijelentette, hogy hosszútávú pénzügyi elkötelezettséget jelent.

Ez egy megalapozott döntés volt. A hazai baloldali pártok, a Tisza és a DK nem támogatja a 14. havi nyugdíjat, nem támogatják az édesanyák szja-mentességet és a családi adókedvezmény megduplázását.

– emlékeztetett a miniszterelnök, akinek szavait Ripost idézte.