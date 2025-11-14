Orbán Viktor: tartjuk, amit ígértünk. Naggyá tesszük Magyarországot!
Komoly eredmények soráról tudott beszámolni a héten a miniszterelnök.
Nincs megállás: a múlt pénteki Donald Trump-Orbán Viktor csúcstalálkozó után is pörögnek az események, újabb és újabb jó hírekkel szolgál Magyarország miniszterelnöke. Orbán Viktor a Facebook-oldalán összegezte az e heti fontos eredményeket.
„Erős hét. Épül az amerikai védőpajzs, 72 milliárdos amerikai befektetés Gyöngyösön és Csömörön, megvolt a novemberi évközi nyugdíjemelés, döntöttünk a 14. havi nyugdíjról, megdupláztuk a nevelőszülők járandóságait, meghosszabbítottuk a kamatstopot. Igazi tűzijáték. És még csak péntek reggel van. De nincs ebben semmi meglepő. Tartjuk, amit ígértünk. Naggyá tesszük Magyarországot!”
– írta közösségi oldalán Orbán Viktor.
