Rendkívüli bejelentést tett Orbán Viktor: Jönnek a beruházások
Jó hírekkel jelentkezett a kormányfő.
A magyar–amerikai kapcsolatok aranykora itt van!
– jelentette ki legfrissebb, Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében Orbán Viktor.
A miniszterelnök posztja így folytatódik: „A Procter&Gamble 72 milliárd forint értékű beruházást valósít meg Gyöngyösön és Csömörön. Jönnek a beruházások, ahogy arról Trump elnökkel megállapodtunk.”
