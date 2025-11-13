RETRO RÁDIÓ

Rendkívüli bejelentést tett Orbán Viktor: Jönnek a beruházások

Jó hírekkel jelentkezett a kormányfő.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.13. 16:40
Módosítva: 2025.11.13. 17:52
bejelentés magyar-amerikai kapcsolat beruházás Orbán Viktor gazdaság

A magyar–amerikai kapcsolatok aranykora itt van!

– jelentette ki legfrissebb, Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében Orbán Viktor.

A miniszterelnök posztja így folytatódik: „A Procter&Gamble 72 milliárd forint értékű beruházást valósít meg Gyöngyösön és Csömörön. Jönnek a beruházások, ahogy arról Trump elnökkel megállapodtunk.”

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu