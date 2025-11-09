„Öveket becsatolni!” – Orbán Viktor bejelentette, nagy dolog van készülőben
Videón közölte a részleteket a kormányfő.
Ahogy arról korábban már a Metropol többször is beszámolt, Orbán Viktor pénteken Washingonban találkozott Donald Trumppal. A tárgyalás pedig nagy sikerrel zárult, mivel sikerült a rezsicsökkentést megvédeni.
Ám az egyeztetés más szempontból is fontos volt. A miniszterelnök az elmúlt napokban többször is említette, hogy most van a magyar–amerikai kapcsolatok aranykora. Ezt erősíti meg legújabb videója is.
Öveket becsatolni! Itt az aranykor
– olvasható a kormányfő Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében.
