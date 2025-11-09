RETRO RÁDIÓ

„Öveket becsatolni!” – Orbán Viktor bejelentette, nagy dolog van készülőben

Videón közölte a részleteket a kormányfő.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.09. 10:53
Módosítva: 2025.11.09. 12:22
Ahogy arról korábban már a Metropol többször is beszámolt, Orbán Viktor pénteken Washingonban találkozott Donald Trumppal. A tárgyalás pedig nagy sikerrel zárult, mivel sikerült a rezsicsökkentést megvédeni.

Orbán Viktor Washingtonban
Orbán Viktor Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos/MTI

Ám az egyeztetés más szempontból is fontos volt. A miniszterelnök az elmúlt napokban többször is említette, hogy most van a magyar–amerikai kapcsolatok aranykora. Ezt erősíti meg legújabb videója is.

Öveket becsatolni! Itt az aranykor

– olvasható a kormányfő Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében.

 

