Orbán Viktor a magyar-amerikai kapcsolatokról: "Aranykor"
Szerinte a tárgyalások megerősítették a kapcsolatot.
Orbán Viktor hatalmas bejelentést tett: most éljük az Egyesült Államok és Magyarország kapcsolatának aranykorát.
Orbán Viktor videójában kijelentette:
Nem azért jöttem, hogy Trump elnök urat arra kérjem, hogy kezelje az én, vagy a mi konfliktusainkat az Európai Unióval. Ez a mi ügyünk. Mi meg fogjuk oldani. Amire szükségünk van, az az, hogy megnyissuk az Egyesült Államok és Magyarország kapcsolatának aranykorát. Ez a legnagyobb támogatás, amit az Egyesült Államoktól kaphatunk.
"És talán Európától is" - tette hozzá Donald Trump, amelyre Orbán Viktor helyeselt, majd tovább folytatta előző gondolatát:
"Tehát az Európai Unión belül mi kezelni fogjuk az ügyeinket. Igyekszem a lehető legalázatosabb maradni, de én vagyok Európa leghosszabb ideje hivatalba lévő miniszterelnöke. Túléltem minden olyan miniszterelnököt, aki támadott minket. És biztos vagyok benne, hogy a következő éveket is túl fogjuk élni. Tehát a konfliktusainkat sikeresen fogjuk kezelni."
