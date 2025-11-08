RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor a magyar-amerikai kapcsolatokról: "Aranykor"

Szerinte a tárgyalások megerősítették a kapcsolatot.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.08. 21:04
Donald Trump Aranykor Orbán Viktor Egyesült Államok

Orbán Viktor hatalmas bejelentést tett: most éljük az Egyesült Államok és Magyarország kapcsolatának aranykorát.

Orbán Viktor és Donald Trump.
Orbán Viktor és Donald Trump. Fotó: AFP / AFP

Orbán Viktor videójában kijelentette:

Nem azért jöttem, hogy Trump elnök urat arra kérjem, hogy kezelje az én, vagy a mi konfliktusainkat az Európai Unióval. Ez a mi ügyünk. Mi meg fogjuk oldani. Amire szükségünk van, az az, hogy megnyissuk az Egyesült Államok és Magyarország kapcsolatának aranykorát. Ez a legnagyobb támogatás, amit az Egyesült Államoktól kaphatunk. 

"És talán Európától is" - tette hozzá Donald Trump, amelyre Orbán Viktor helyeselt, majd tovább folytatta előző gondolatát:

"Tehát az Európai Unión belül mi kezelni fogjuk az ügyeinket. Igyekszem a lehető legalázatosabb maradni, de én vagyok Európa leghosszabb ideje hivatalba lévő miniszterelnöke. Túléltem minden olyan miniszterelnököt, aki támadott minket. És biztos vagyok benne, hogy a következő éveket is túl fogjuk élni. Tehát a konfliktusainkat sikeresen fogjuk kezelni."

