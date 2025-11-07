Orbán Viktor a Trump-találkozóról: továbbra is Magyarországon lesz a legolcsóbb az energia ára Európában
A miniszterelnök közölte: a rezsicsökkentést sikerült megvédeni.
Orbán Viktor sajtótájékoztatót tartott a Donald Trumppal zajlott megbeszélését követően magyar idő szerint péntek este. Magyarország miniszterelnöke mindenekelőtt közölte: a rezsicsökkentést sikerült megvédeni.
Teljes szankciómentességet kaptunk
– közölte Orbán Viktor a Magyarországra érkező orosz energia kapcsán. Kifejtette: a teljes szankciómentesség vonatkozik a Török áramlat vezetékre és a Barátság kőolajvezetékre. A magyar miniszterelnök hangsúlyozta: a mentességnek nincs időkorlátja. Ennek köszönhetően sikerült megmenteni a rezsicsökkentést.
Orbán Viktor arról is beszélt, hogy a nukleáris energia területén is új szintre emelkedik az együttműködés. Ennek keretében többek közt Magyarország nukleáris fűtőanyagot vásárol az Egyesült Államoktól, és moduláris reaktorok épülnek hazánkban.
A kormányfő kijelentette. sor fog kerülni a budapesti békecsúcsra.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre