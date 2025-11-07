RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor a Trump-találkozóról: továbbra is Magyarországon lesz a legolcsóbb az energia ára Európában

A miniszterelnök közölte: a rezsicsökkentést sikerült megvédeni.

Orbán Viktor sajtótájékoztatót tartott a Donald Trumppal zajlott megbeszélését követően magyar idő szerint péntek este. Magyarország miniszterelnöke mindenekelőtt közölte: a rezsicsökkentést sikerült megvédeni.

Eredményes volt Orbán Viktor és Donald Trump találkozója (Fotó: AFP / AFP)

Teljes szankciómentességet kaptunk

– közölte Orbán Viktor a Magyarországra érkező orosz energia kapcsán. Kifejtette: a teljes szankciómentesség vonatkozik a Török áramlat vezetékre és a Barátság kőolajvezetékre. A magyar miniszterelnök hangsúlyozta: a mentességnek nincs időkorlátja. Ennek köszönhetően sikerült megmenteni a rezsicsökkentést.

Orbán Viktor arról is beszélt, hogy a nukleáris energia területén is új szintre emelkedik az együttműködés. Ennek keretében többek közt Magyarország nukleáris fűtőanyagot vásárol az Egyesült Államoktól, és moduláris reaktorok épülnek hazánkban.

A kormányfő kijelentette. sor fog kerülni a budapesti békecsúcsra.

 

