Orbán Viktort és Donald Trump a Fehér Házban: itt vannak a részletek
Történelmi jelentőségű találkozóra került sor Washingtonban.
Megérkezett a Fehér Házba Orbán Viktor miniszterelnök, akit Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke ismét a bejáratnál fogadott. A két vezető jó kapcsolatot ápol egymással, a CNN az amerikai elnök szoros szövetségesének nevezte a magyar kormányfőt. Orbán Viktor pedig úgy fogalmazott korábban: ha van aranykora az amerikai-magyar kapcsolatoknak, akkor az most van.
A kétoldalú megbeszélések tétje nagy: energetikai és békepolitikai kérdések mellett a magyar gazdaság jövőjét érintő stratégiai együttműködések is napirenden lesznek. Ezen kívül az orosz-ukrán háború lezárását célzó egyeztetés is várható a két vezető között.
Donald Trump a fogadásnál rámutatott Orbán Viktorra, majd ezt mondta róla az ott jelen lévő újságíróknak: „nagyszerű vezető”.
Orbán Viktor legutóbb 2019-ben járt a Fehér Házban. 2025-ben így érkezett meg Magyarország miniszterelnöke Donald Trumphoz:
Gazdasági, katonai és politikai együttműködésről is tárgyal Orbán Viktor és Donald Trump
„Azért vagyunk itt, hogy új fejezetet nyissuk a magyar-amerikai kapcsolatokban” – mondta Orbán Viktor miniszterelnök pénteken Washingtonban, amikor Donald Trump amerikai elnök fogadta a Fehér Házban.
A magyar miniszterelnök az Egyesült Államok elnökével közösen tartott sajtótájékoztatón kijelentette: az előző demokrata adminisztráció alatt nagyon sok kár történt, de hálás mindazért, amit az elmúlt tíz hónapban az új amerikai adminisztráció tett a bilaterális kapcsolatok megjavítása érdekében.
Most jó helyzetben vagyunk ahhoz, hogy egy új fejezetet nyissunk meg: az Egyesült Államok és Magyarország aranykorát – hangsúlyozta, hozzátéve, hogy gazdasági, katonai és politikai együttműködésről is beszélnek majd az amerikai elnökkel.
Rámutatott: Magyarország szomszédos Ukrajnával, ezért nagyon fontos kérdés számunkra a béketörekvésekhez való hozzájárulás.
A Nyugat nem egységes az ukrajnai háború ügyében, és csak az Egyesült Államok és Magyarország kormánya békepárti – hangsúlyozta Orbán Viktor a Donald Trump közös sajtótájékoztatón Washingtonban. Magyarország miniszterelnöke kiemelte: Donald Trumpnak komoly béketörekvései vannak, ugyanakkor Brüsszel és az Európai Unió azt gondolja, hogy Ukrajna győzhet a harctéren.
Magyarországon az illegális bevándorlók aránya 0 százalék
A sajtó kérdésére válaszolva Orbán Viktor hangsúlyozta: Magyarországon az illegális bevándorlók aránya 0 százalék, köszönhetően annak a kristálytiszta rendszernek, amely szerint a migránsoknak előbb kérvényezniük kell a belépést. Egyúttal megjegyezte: az Európai Unió szankciói sújtják Magyarországot, mert nem engedi, hogy illegális bevándorlók lépjenek az ország, ezzel pedig az Európai Unió területére.
Az amerikai elnök a Magyar Nemzet migrációs kérdése kapcsán megjegyezte: rengeteg európai ország hibát követett el a migráció tekintetében, ennek pedig megvannak a következményei. Orbán Viktor azonban egy kiváló vezető, nem követte el ezt a hibát.
Donald Trump az orosz olajról, Magyarországról és más európai országokról beszélt
Az USA elnöke a sajtótájékoztatón feltett újságírói kérdésre válaszolva kijelentette: Magyarország tengerpart nélkül nehéz helyzetben van, hiszen nem tudja biztosítani energiaellátását az orosz vezetékek nélkül. Majd nyomatékosította: több európai ország is vásárol orosz olajat, pedig nekik van tengeri kikötőjük.
Nézd meg a Fehér házban tartott sajtótájékoztatót:
