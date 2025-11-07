RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktort és Donald Trump a Fehér Házban: itt vannak a részletek

Történelmi jelentőségű találkozóra került sor Washingtonban.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.07. 19:05
Módosítva: 2025.11.07. 20:00
Orbán Viktor Donald Trump tárgyalás

Megérkezett a Fehér Házba Orbán Viktor miniszterelnök, akit Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke ismét a bejáratnál fogadott. A két vezető jó kapcsolatot ápol egymással, a CNN az amerikai elnök szoros szövetségesének nevezte a magyar kormányfőt. Orbán Viktor pedig úgy fogalmazott korábban: ha van aranykora az amerikai-magyar kapcsolatoknak, akkor az most van.

Hungarian PM Orban meets US president Trump
Szívélyesen fogadta Donald Trump Orbán Viktort (Fotó: AFP / AFP)

A kétoldalú megbeszélések tétje nagy: energetikai és békepolitikai kérdések mellett a magyar gazdaság jövőjét érintő stratégiai együttműködések is napirenden lesznek. Ezen kívül az orosz-ukrán háború lezárását célzó egyeztetés is várható a két vezető között.

Donald Trump a fogadásnál rámutatott Orbán Viktorra, majd ezt mondta róla az ott jelen lévő újságíróknak: „nagyszerű vezető”.

Orbán Viktor legutóbb 2019-ben járt a Fehér Házban. 2025-ben így érkezett meg Magyarország miniszterelnöke Donald Trumphoz:

Gazdasági, katonai és politikai együttműködésről is tárgyal Orbán Viktor és Donald Trump

„Azért vagyunk itt, hogy új fejezetet nyissuk a magyar-amerikai kapcsolatokban” – mondta Orbán Viktor miniszterelnök pénteken Washingtonban, amikor Donald Trump amerikai elnök fogadta a Fehér Házban.

A magyar miniszterelnök az Egyesült Államok elnökével közösen tartott sajtótájékoztatón kijelentette: az előző demokrata adminisztráció alatt nagyon sok kár történt, de hálás mindazért, amit az elmúlt tíz hónapban az új amerikai adminisztráció tett a bilaterális kapcsolatok megjavítása érdekében.

Most jó helyzetben vagyunk ahhoz, hogy egy új fejezetet nyissunk meg: az Egyesült Államok és Magyarország aranykorát – hangsúlyozta, hozzátéve, hogy gazdasági, katonai és politikai együttműködésről is beszélnek majd az amerikai elnökkel.

Rámutatott: Magyarország szomszédos Ukrajnával, ezért nagyon fontos kérdés számunkra a béketörekvésekhez való hozzájárulás.

A Nyugat nem egységes az ukrajnai háború ügyében, és csak az Egyesült Államok és Magyarország kormánya békepárti – hangsúlyozta Orbán Viktor a Donald Trump közös sajtótájékoztatón Washingtonban. Magyarország miniszterelnöke kiemelte: Donald Trumpnak komoly béketörekvései vannak, ugyanakkor Brüsszel és az Európai Unió azt gondolja, hogy Ukrajna győzhet a harctéren.

Magyarországon az illegális bevándorlók aránya 0 százalék

A sajtó kérdésére válaszolva Orbán Viktor hangsúlyozta: Magyarországon az illegális bevándorlók aránya 0 százalék, köszönhetően annak a kristálytiszta rendszernek, amely szerint a migránsoknak előbb kérvényezniük kell a belépést. Egyúttal megjegyezte: az Európai Unió szankciói sújtják Magyarországot, mert nem engedi, hogy illegális bevándorlók lépjenek az ország, ezzel pedig az Európai Unió területére.

Az amerikai elnök a Magyar Nemzet migrációs kérdése kapcsán megjegyezte: rengeteg európai ország hibát követett el a migráció tekintetében, ennek pedig megvannak a következményei. Orbán Viktor azonban egy kiváló vezető, nem követte el ezt a hibát.

 

Donald Trump az orosz olajról, Magyarországról és más európai országokról beszélt

Az USA elnöke a sajtótájékoztatón feltett újságírói kérdésre válaszolva kijelentette: Magyarország tengerpart nélkül nehéz helyzetben van, hiszen nem tudja biztosítani energiaellátását az orosz vezetékek nélkül. Majd nyomatékosította: több európai ország is vásárol orosz olajat, pedig nekik van tengeri kikötőjük.

 

Nézd meg a Fehér házban tartott sajtótájékoztatót:


 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu