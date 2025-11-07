Így érkezett meg az amerikai elnök vendégházához Orbán Viktor - Videó

Ahogyan azt korábban már megírtuk, Orbán Viktor és a delegációja megérkezett Washingtonba, ahol a magyar miniszterelnök Donald Trumppal tárgyal pénteken.

Így érkezett meg Orbán Viktor az amerikai elnök vendégházához Fotó: NurPhoto via AFP

A küldöttséggel együtt utazik Deák Dániel is, aki a több videóval is jelentkezett a közösségi oldalán. Az egyiken az elemző megmutatta, ahogy Orbán Viktor megérkezett Washingtonba az amerikai elnök vendégházához, a másikon pedig azt, ahogy a Blair House-on már ott lobog a magyar zászló.

Orbán Viktor megérkezett Washingtonban az amerikai elnök vendégházához!

- olvasható Deák Dániel egyik bejegyzésében.

Lobog a magyar zászló az amerikai elnök vendégházán!

- írta a másik videóhoz az elemző.

Íme Deák Dániel videói: