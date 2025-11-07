RETRO RÁDIÓ

Így érkezett meg az amerikai elnök vendégházához Orbán Viktor - Videó

A Blair House-on már ott lobog a magyar zászló.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.07. 06:33
Washington Donald Trump Orbán Viktor találkozó

Ahogyan azt korábban már megírtuk, Orbán Viktor és a delegációja megérkezett Washingtonba, ahol a magyar miniszterelnök Donald Trumppal tárgyal pénteken.

"Orbán Viktor"
Így érkezett meg Orbán Viktor az amerikai elnök vendégházához Fotó: NurPhoto via AFP

A küldöttséggel együtt utazik Deák Dániel is, aki a több videóval is jelentkezett a közösségi oldalán. Az egyiken az elemző megmutatta, ahogy Orbán Viktor megérkezett Washingtonba az amerikai elnök vendégházához, a másikon pedig azt, ahogy a Blair House-on már ott lobog a magyar zászló.

Orbán Viktor megérkezett Washingtonban az amerikai elnök vendégházához!

- olvasható Deák Dániel egyik bejegyzésében.

Lobog a magyar zászló az amerikai elnök vendégházán!

- írta a másik videóhoz az elemző.

Íme Deák Dániel videói:

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
