Így érkezett meg az amerikai elnök vendégházához Orbán Viktor - Videó
A Blair House-on már ott lobog a magyar zászló.
Ahogyan azt korábban már megírtuk, Orbán Viktor és a delegációja megérkezett Washingtonba, ahol a magyar miniszterelnök Donald Trumppal tárgyal pénteken.
A küldöttséggel együtt utazik Deák Dániel is, aki a több videóval is jelentkezett a közösségi oldalán. Az egyiken az elemző megmutatta, ahogy Orbán Viktor megérkezett Washingtonba az amerikai elnök vendégházához, a másikon pedig azt, ahogy a Blair House-on már ott lobog a magyar zászló.
Orbán Viktor megérkezett Washingtonban az amerikai elnök vendégházához!
- olvasható Deák Dániel egyik bejegyzésében.
Lobog a magyar zászló az amerikai elnök vendégházán!
- írta a másik videóhoz az elemző.
Íme Deák Dániel videói:
