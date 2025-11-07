RETRO RÁDIÓ

„Megjöttek a magyarok!” - látványos fotókat mutatott a Washingtonba érkezésről Orbán Viktor

A miniszterelnök a közösségi oldalán mutatta meg a képet.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.07. 06:05
Orbán Viktor Donald Trump Washington találkozó

Mint arról beszámoltunk, Orbán Viktor megérkezett az Egyesült Államokba, Washingtonba, ahol Donald Trumppal találkozik pénteken. Az egyeztetésen többek között szóba kerül majd a budapesti békecsúcs is.

TRUMP, Donald; ORBÁN Viktor
Orbán Viktor megérkezett Washingtonba Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

Az érkezésről a miniszterelnök is beszámolt a közösségi oldalán egy látványos fotósorozat formájában. A Facebook-oldalára feltöltött négy képes albumhoz a következő szöveget fűzte:

Megjöttek a magyarok!

Mutatjuk a fotókat:

 

