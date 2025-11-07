„Megjöttek a magyarok!” - látványos fotókat mutatott a Washingtonba érkezésről Orbán Viktor
A miniszterelnök a közösségi oldalán mutatta meg a képet.
Mint arról beszámoltunk, Orbán Viktor megérkezett az Egyesült Államokba, Washingtonba, ahol Donald Trumppal találkozik pénteken. Az egyeztetésen többek között szóba kerül majd a budapesti békecsúcs is.
Az érkezésről a miniszterelnök is beszámolt a közösségi oldalán egy látványos fotósorozat formájában. A Facebook-oldalára feltöltött négy képes albumhoz a következő szöveget fűzte:
Megjöttek a magyarok!
Mutatjuk a fotókat:
