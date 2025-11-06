RETRO RÁDIÓ

Megérkezett Washingtonba Orbán Viktor: így fogadták őt - Videó

Mutatjuk, hogyan fogadták a magyar miniszterelnököt.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.06. 21:23
Orbán Viktor Deák Dániel Washington találkozó

Mint arról korábban már többször is beszámoltunk Orbán Viktor csütörtökön reggel indult el az Egyesült Államokba, hogy másnap november 7-én Donald Trumppal találkozzon.

A találkozóra többek között Deák Dániel is elutazott, aki most egy videót tett közzé a közösségi oldalán, amiben tudtatta, hogy magyar delegáció biztonságosan megérkezett Washington.

Nagy autókonvojjal fogadják az amerikaiak a biztonságosan megérkezett magyar delegációt Washingtonban

- írja a posztjában Deák Dániel.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu