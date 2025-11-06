Megérkezett Washingtonba Orbán Viktor: így fogadták őt - Videó
Mutatjuk, hogyan fogadták a magyar miniszterelnököt.
Mint arról korábban már többször is beszámoltunk Orbán Viktor csütörtökön reggel indult el az Egyesült Államokba, hogy másnap november 7-én Donald Trumppal találkozzon.
A találkozóra többek között Deák Dániel is elutazott, aki most egy videót tett közzé a közösségi oldalán, amiben tudtatta, hogy magyar delegáció biztonságosan megérkezett Washington.
Nagy autókonvojjal fogadják az amerikaiak a biztonságosan megérkezett magyar delegációt Washingtonban
- írja a posztjában Deák Dániel.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre