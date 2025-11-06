Videóval üzent Orbán Viktor: Amerika, jövünk!

November 7-én Orbán Viktor Washingtonban találkozik Donald Trumppal. A magyar kormányfő csütörtökön reggel indult el az Egyesült Államok fővárosába, a találkozó helyszínére.

A miniszterelnök repülővel ment ki Washingtonba, az út alatt pedig több tartalmat is megosztott a közösségi oldalán. Most egy videós bejegyzést tett közzé a Facebook-oldalán, amelyhez a következő szöveget írta: