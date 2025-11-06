Orbán Viktor: Hangolódunk a Trump találkozóra

Orbán Viktor arról mesélt, amikor legutóbb Donald Trumppal találkozott. Érdekes történeteket mondott el a repülőn utazóknak.

Orbán Viktor készül a találkozóra. Fotó: NurPhoto via AFP

"Egyszer voltam nála tárgyalni, egész végig Bidennek a sajtótájékoztatóját néztük a tévén és paradicsomos húsgombócot ettünk közben" - kezdte a miniszterelnök a belsős sztorit.

"Amikor legutóbb voltam úgy, hogy ő volt az elnök, akkor volt egy megbeszélt program, az lement, aztán azt mondta: "Na, akkor gyere be a kormányülésre!". És akkor mondta, hogy: "Összehívtam a nyolc legfontosabb miniszteremet, most akkor mondd el nekik!"" - idézte Orbán Viktor az akkori Donald Trumpot.

"Azt se felejtsük el, hogy mégis egy közép-európai nővel él, az a felesége" - majd, tovább pontosítva hozzátette, hogy Melania Trump szlovén származású. "Neki is ismerem az édesapját. Aki egy olyan ember, mint mi körülbelül, tehát ilyen teljesen normális, vidéki, két lábbal a földön, semmi túlzás. Vele találkoztam egyszer egy vacsorán itt.

A videó készítője feltette a kérdést, hogy a budapesti békecsúcs a történtek fényében megvalósulhat-e, amelyre Orbán Viktor így válaszolt: