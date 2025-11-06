Ez lesz Orbán Viktor és Donald Trump legfontosabb találkozója
A magyar miniszterelnök és az amerikai elnök Amerikában ül egy asztalhoz.
Szijjártó Péter szerint Európában jelenleg különösen nagy kihívást jelent az energiaellátás biztosítása, így ebből a szempontból is kulcsfontosságú lesz a holnapi találkozó Orbán Viktor és Donald Trump között.
A hatodik Orbán–Trump-találkozó következik, és egyértelműen ez lesz a legfontosabb. Így fogalmazott a Facebookon Szijjártó Péter. A magyar külgazdasági és külügyminiszter szerint a veszélyek korában élünk, amelyek feloldásában az amerikai elnöknek és a magyar miniszterelnöknek kulcsszerepe van.
Mi vagyunk az egyetlenek, akik három és fél éve a béke pártján állunk, Donald Trump pedig az egyedüli reményt jelenti a béke visszatérésére Közép-Európában. Mindemellett Európában jelenleg különösen nagy kihívást jelent az energiaellátás biztosítása, így ebből a szempontból is kulcsfontosságú lesz a holnapi találkozó
– tette hozzá Szijjártó Péter.
