Ez lesz Orbán Viktor és Donald Trump legfontosabb találkozója

A hatodik Orbán–Trump-találkozó következik, és egyértelműen ez lesz a legfontosabb. Így fogalmazott a Facebookon Szijjártó Péter. A magyar külgazdasági és külügyminiszter szerint a veszélyek korában élünk, amelyek feloldásában az amerikai elnöknek és a magyar miniszterelnöknek kulcsszerepe van.

Mi vagyunk az egyetlenek, akik három és fél éve a béke pártján állunk, Donald Trump pedig az egyedüli reményt jelenti a béke visszatérésére Közép-Európában. Mindemellett Európában jelenleg különösen nagy kihívást jelent az energiaellátás biztosítása, így ebből a szempontból is kulcsfontosságú lesz a holnapi találkozó

– tette hozzá Szijjártó Péter.