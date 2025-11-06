Orbán Viktor: Mindenki a fedélzeten!

Az eddigi legfontosabb Orbán-Trump találkozó következik. Orbán Viktor közölte: azért utaznak Washingtonba, hogy Donald Trumppal új fejezetet nyissanak a magyar-amerikai kapcsolatokban.

A miniszterelnök egy Wizzair repülőgéppel utazik Washingtonban. Reggel már nyolc órakor el is indultak a budapesti Liszt Ferenc repülőtérről. Pár perce pedig egy fotó is kiszivárgott arról, hogy kik tarthattak Orbán Viktorral az amerikai fővárosba.