Orbán Viktor a repülőtéren járt: Munkára fel!

A magyar-amerikai kapcsolatok aranykorának nevezte Szijjártó Péter külügyminiszter a Trump-Orbán találkozót. Ugyanis pénteken találkozik Orbán Viktor és Donald Trump Washingtonban. Az amerikai kormány gyakorlatilag a fél magyar kormányt fogadja, ekkora külföldi delegációt ritkán látnak a Fehér Házban.

A washingtoni magyar-amerikai csúcstalálkozó két fő témája az ukrajnai béketeremtés, illetve a kétoldalú gazdasági és energetikai együttműködés. Ez lesz már a hatodik klasszikus kétoldalú találkozó Orbán Viktor miniszterelnök és Donald Trump elnök között. A magyar delegáció a Blair House-ban, azaz az Egyesült Államok hivatalos állami vendégházában száll meg, amely közvetlenül a Fehér Ház mellett található.

A Wizz Air gépre csütörtök reggel 8 után emelkedett fel a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérről Washington felé. Felszállás előtt a magyar kormánfő, Orbán Viktor még megosztott pár részletet Facebook-oldalán.

„Trump elnök újraválasztása óta új perspektívák nyíltak a magyar-amerikai kapcsolatokban. Az idei év első tíz hónapja volt az első szakasz, ahol helyrehoztuk mindazt, amit a Biden-adminisztráció alatt elszenvedett Magyarország és a magyar-amerikai kapcsolatok. A politikai alapú szankciók eltűntek, a Magyarországot támadó NGO-k amerikai támogatása megszűnt, és újra vízummentesen utazhatunk az Egyesült Államokba. Az első szakasz ezzel tehát lezárult.

Ma azért utazunk Washingtonba, hogy Trump elnökkel új fejezetet nyissunk a magyar-amerikai kapcsolatokban. A célunk egy stratégiai együttműködés kialakítása, amely magában foglalja az energetikai kapcsolatokat, a befektetéseket, a védelmi együttműködést és az orosz-ukrán háború utáni világról való egyeztetést. Olyan megállapodáson dolgozunk, amely kölcsönös előnyökön alapul, és minden magyar ember javát szolgálja.

Irány Washington!

Munkára fel!” - írta bejegyzésében Orbán Viktor.



