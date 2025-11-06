Íme a repülőgép, amivel Orbán Viktorék Washingtonba utaznak - Videó

Ahogy arról beszámoltunk, Orbán Viktor és a magyar delegáció Washingtonba utazik. Pénteken ugyanis végre sor kerül a nagy Orbán-Trump találkozóra.

A washingtoni magyar-amerikai csúcstalálkozó két fő témája az ukrajnai béketeremtés, illetve a kétoldalú gazdasági és energetikai együttműködés. Ez lesz már a hatodik klasszikus kétoldalú találkozó Orbán Viktor miniszterelnök és Donald Trump elnök között. A magyar delegáció a Blair House-ban, azaz az Egyesült Államok hivatalos állami vendégházában száll meg, amely közvetlenül a Fehér Ház mellett található. A Wizz Air gépre csütörtök reggel 8 után emelkedett fel a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérről Washington felé. Felszállás előtt a magyar kormányfő, Orbán Viktor még megosztott pár részletet Facebook-oldalán.

A Mandiner abban a megtiszteltetésben részesült, hogy dokumentálhatják a kormányfő közeléből az utazást. Az egyik legelső bejelentkezésükből pedig az is egyértelműen megmutatkozik, hogy szó sincs arról, hogy fényűző körülmények között utaznának... A magyar miniszterek és még Orbán Viktor is egy egyszerű Wizzair géppel fog 14 órát repülni Washingtonba.





A repülőgépről Kulifai Máté is posztolt fotókat, amelyeket itt tekinthet meg:



