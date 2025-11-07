Orbán Viktor kijelentette: Most van a magyar-amerikai kapcsolatok aranykora - Videó
Videóban beszélt erről a miniszterelnök.
Mint az ismert Orbán Viktor már az Egyesült Államokban, Washingtonban van, ahol pénteken Donald Trumppal tárgyal majd. A kormányfő emiatt onnan adott interjút a Kossuth Rádiónak.
A miniszterelnök most a beszédéből egy részletet osztott meg a közösségi oldalán. A videóban Orbán Viktor elmondta, hogyha valaha volt aranykora a magyar-amerikai kapcsolatoknak, akkor az most van.
Washington Most van a magyar-amerikai kapcsolatok aranykora
- olvasható a miniszterelnök Facebook-oldalán közzétett videójában.
