Orbán Viktor kijelentette: Most van a magyar-amerikai kapcsolatok aranykora - Videó

Videóban beszélt erről a miniszterelnök.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.07. 13:45
Orbán Viktor magyar-amerikai kapcsolat Donald Trump

Mint az ismert Orbán Viktor már az Egyesült Államokban, Washingtonban van, ahol pénteken Donald Trumppal tárgyal majd. A kormányfő emiatt onnan adott interjút a Kossuth Rádiónak.

A miniszterelnök most a beszédéből egy részletet osztott meg a közösségi oldalán. A videóban Orbán Viktor elmondta, hogyha valaha volt aranykora a magyar-amerikai kapcsolatoknak, akkor az most van.

Washington Most van a magyar-amerikai kapcsolatok aranykora

- olvasható a miniszterelnök Facebook-oldalán közzétett videójában.

 

