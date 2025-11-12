A nemzetközi sajtó még mindig Orbán Viktor amerikai látogatásától hangos
A sajtó még mindig a történelmi jelentőségű csúcsról beszél.
Orbán Viktor múlt hét pénteken, november 7-én ült le tárgyalni az amerikai elnökkel. Ráadásul nem is akárhogyan. Donald Trump kiemelt vendégként, barátilag fogadta a magyar miniszterelnököt a Fehér Házban. Napokkal a Trump-Orbán találkozó után, a nemzetközi sajtó még mindig a történelmi jelentőségű csúcsról beszél.
Bár eltelt már jó pár nap, a magyar miniszterelnök és az amerikai elnök találkozója még mindig lázban tartja a világot. A baloldali média persze próbálja igyekszik kisebbíteni a találkozó súlyát és jelentéktelen protokolláris eseményként beállítani, de akad azért bőven olyan külföldi lap is, ami helyén kezeli a washingtoni megállapodás fontosságát. Összegyűjtöttük, hogy miként vélekednek a Trump-Orbán találkozóról a nemzetközi sajtóban.
A brüsszeli Euractiv hírportál szerint a két kormányfő washingtoni találkozása nem csupán egy "mutatós populista fotózkodási lehetőség" volt, hanem egyértelmű üzenet Brüsszelnek:
A múlt pénteki találkozó egy diplomáciai pofon volt Brüsszelnek - és egy emlékeztető arra, hogy az Európai Unió erkölcsi nagyképűsége kevéssé számít, ha a kemény erő és a politikai akarat hiányzik mögüle
— fogalmazott a hírportál.
Miközben az EU kezd veszíteni befolyásából, Magyarország egyre erősödik
Az Euractiv szerint az időzítés aligha lehetett volna rosszabb az Európai Bizottság számára. Hiszen miközben Magyarország a jövő tavaszi választásokra készül és továbbra is az EU-s pénzek befagyasztásával próbálják sakkban tartani, addig Orbán Viktor nem kitaszítottként, hanem díszvendégként érkezett Washingtonba. Míg az EU tisztviselői a "jogállamisági mechanizmusok" miatt aggódnak, Trump a magyar kormányfőt olyan emberként ünnepelte, akire Európának nagyon nagy szüksége van: aki kimondja, amit gondol, és megteszi, amit mond.
A cikk szerint a találkozó megmutatta az EU befolyásának korlátait: Orbán, akinek országát uniós pénzek befagyasztása sújtja, az amerikai Fehér Házban barátként fogadtatott.
Így Orbán ezzel megerősítette politikai pozícióját, míg az EU "kisebbnek, törékenyebbnek és irrelevánsabbnak" tűnik.
"A Trump-Orbán találkozó történelmi jelentőségű volt"
A The European Conservative szerint a november 7-i esemény egy "történelmi jelentőségű amerikai-magyar csúcstalálkozó" volt. A hírportál szerint a találkozó diplomáciai sikernek számít, mert Budapest így függetlenedhet Brüsszel döntéseitől, miközben stratégiai kapcsolatot épít Washingtonnal. Ezt jelzi az a pénzügyi védőpajzs is, amit az amerikai elnök ígért meg Magyarországnak.
A cikk úgy fogalmaz, hogy a tárgyalások nemcsak Magyarországnak, hanem az Egyesült Államoknak is előnyösek, mivel erősítik az amerikai jelenlétet Közép-Európában, bővítik az amerikai technológiai exportot és ellensúlyt képeznek a többi nagyhatalom befolyásával szemben.
A The European Conservative ugyanakkor azt is kiemeli, hogy ezek az egyezségek nem csak Magyarország számára előnyösek, hanem megerősítik az egész közép-európai régió geopolitikai súlyát.
Orbán Viktor, a béketárgyaló
A theSun véleményportál Orbán Viktor kulcsfontosságú szerepére hívta fel a figyelmet béketárgyalóként. A malajziai portál szerint Orbán Viktor remekül közvetíthet Donald Trump és Vladimir Putin között, ugyanerre alapozva döntött úgy az amerikai elnök is, hogy a béketárgyalást Budapesten tartaná. A cikk kiemeli, hogy a két vezetőt a béke köti össze. Mindketten szkeptikusak Ukrajna katonai győzelmével kapcsolatban és úgy vélik, hogy a háborúnak diplomáciai úton kell véget vetni.
A maláj hírportál szerint Orbán Viktor sikeresen akadályozta a háború eszkalálódását: nem engedte fegyverszállítmányok áthaladását Magyarországon és több uniós döntést is vétózott, mivel szerinte az EU "a háború meghosszabbítását" támogatja. A cikk úgy fogalmaz, hogy Orbán "a globális békemozgalom újjáélesztésének egyik kulcsfigurája" lehet, különösen, ha sikerül Budapestre hozni az orosz-ukrán békecsúcsot.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre