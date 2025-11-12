A nemzetközi sajtó még mindig Orbán Viktor amerikai látogatásától hangos

Orbán Viktor múlt hét pénteken, november 7-én ült le tárgyalni az amerikai elnökkel. Ráadásul nem is akárhogyan. Donald Trump kiemelt vendégként, barátilag fogadta a magyar miniszterelnököt a Fehér Házban. Napokkal a Trump-Orbán találkozó után, a nemzetközi sajtó még mindig a történelmi jelentőségű csúcsról beszél.

Fotó: AFP / AFP

Bár eltelt már jó pár nap, a magyar miniszterelnök és az amerikai elnök találkozója még mindig lázban tartja a világot. A baloldali média persze próbálja igyekszik kisebbíteni a találkozó súlyát és jelentéktelen protokolláris eseményként beállítani, de akad azért bőven olyan külföldi lap is, ami helyén kezeli a washingtoni megállapodás fontosságát. Összegyűjtöttük, hogy miként vélekednek a Trump-Orbán találkozóról a nemzetközi sajtóban.

A brüsszeli Euractiv hírportál szerint a két kormányfő washingtoni találkozása nem csupán egy "mutatós populista fotózkodási lehetőség" volt, hanem egyértelmű üzenet Brüsszelnek:

A múlt pénteki találkozó egy diplomáciai pofon volt Brüsszelnek - és egy emlékeztető arra, hogy az Európai Unió erkölcsi nagyképűsége kevéssé számít, ha a kemény erő és a politikai akarat hiányzik mögüle

— fogalmazott a hírportál.

Miközben az EU kezd veszíteni befolyásából, Magyarország egyre erősödik

Az Euractiv szerint az időzítés aligha lehetett volna rosszabb az Európai Bizottság számára. Hiszen miközben Magyarország a jövő tavaszi választásokra készül és továbbra is az EU-s pénzek befagyasztásával próbálják sakkban tartani, addig Orbán Viktor nem kitaszítottként, hanem díszvendégként érkezett Washingtonba. Míg az EU tisztviselői a "jogállamisági mechanizmusok" miatt aggódnak, Trump a magyar kormányfőt olyan emberként ünnepelte, akire Európának nagyon nagy szüksége van: aki kimondja, amit gondol, és megteszi, amit mond.

A cikk szerint a találkozó megmutatta az EU befolyásának korlátait: Orbán, akinek országát uniós pénzek befagyasztása sújtja, az amerikai Fehér Házban barátként fogadtatott.

Így Orbán ezzel megerősítette politikai pozícióját, míg az EU "kisebbnek, törékenyebbnek és irrelevánsabbnak" tűnik.