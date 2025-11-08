Orbán Viktor: Sikerült megvédeni a rezsicsökkentést!

Orbán Viktor képgalériát osztott meg Facebook oldalán, amely mellett szövegben is összefoglalta a Trump elnökkel való tárgyalás legnagyobb eredményeit.

Fotó: Orbán Viktor/Facebook

Sikerült megvédeni a rezsicsökkentést! Továbbra is Magyarországon lesz Európában a legalacsonyabb energiaár!

- fűzte a képekhez Orbán Viktor. A külgazdasági- és külügyminiszter is beszámolt erről a hatalmas fejleményről:

A miniszterelnök világosan beszélt, megállapodott az amerikai elnökkel, hogy korlátlan időre kaptuk a mentességet a szankciók alól. Tehát a magyar emberek továbbra is Európa legalacsonyabb energiaárait fogják fizetni, mert a miniszterelnök úr megállapodott az amerikai elnökkel. Nem sújtják szankciók a Magyarországra irányuló olaj- és gázszállításokat korlátlan ideig. Aki ezzel ellentéteset állít, az nem volt ott a tárgyaláson. Sokkal egyszerűbb minket kérdezni, akik ott voltunk.

- mondta el Facebookon Szijjártó Péter.