Orbán Viktor: Sikerült megvédeni a rezsicsökkentést!
Továbbra is Magyarországon lesz Európában a legalacsonyabb energiaár!
Orbán Viktor képgalériát osztott meg Facebook oldalán, amely mellett szövegben is összefoglalta a Trump elnökkel való tárgyalás legnagyobb eredményeit.
Sikerült megvédeni a rezsicsökkentést! Továbbra is Magyarországon lesz Európában a legalacsonyabb energiaár!
- fűzte a képekhez Orbán Viktor. A külgazdasági- és külügyminiszter is beszámolt erről a hatalmas fejleményről:
A miniszterelnök világosan beszélt, megállapodott az amerikai elnökkel, hogy korlátlan időre kaptuk a mentességet a szankciók alól. Tehát a magyar emberek továbbra is Európa legalacsonyabb energiaárait fogják fizetni, mert a miniszterelnök úr megállapodott az amerikai elnökkel. Nem sújtják szankciók a Magyarországra irányuló olaj- és gázszállításokat korlátlan ideig.
Aki ezzel ellentéteset állít, az nem volt ott a tárgyaláson. Sokkal egyszerűbb minket kérdezni, akik ott voltunk.
- mondta el Facebookon Szijjártó Péter.
