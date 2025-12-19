Orbán Viktor: kimaradtunk a befagyasztott vagyonügyből és kimaradtunk a hadikölcsönből
A miniszterelnök pénteken sajtótájékoztatón számolt be arról, hogy mi történt EU-csúcson.
A hosszúra nyúlt csütörtöki EU-csúcstalálkozót követően péntek délelőtt sajtótájékoztatót tartott Orbán Viktor Brüsszelben. Magyarország miniszterelnöke a részletek mellett egy órán át válaszolt a felmerült kérdésekre. A magyar kormányfő elmondta, az orosz vagyon felhasználása belerántott volna bennünket egy háborúba, ezt sikerült megakadályozni, így hatalmas magyar siker született az uniós csúcson.
Orbán Viktor: politikai tanácskozás helyett haditanács volt Brüsszelben
„Egy szokatlanul kiélezett helyzetben és a lehető legnehezebb kérdés tárgyalva, valójában nem is politikai tanácskozás volt, hanem haditanács” – foglalta össze Orbán Viktor. Ismertette: a hozzászólások kilencven százaléka arról szólt, hogyan győzzük le Oroszországot. A maradék tíz százalék a cseh, a szlovák és a magyar hozzászólás volt, ami arról szólt, hogyan teremtsünk békét. Így áll a helyzet – mondta.
„Egy közvetlen, azonnali és súlyos veszély volt, ez pedig a befagyasztott orosz vagyon ügye volt” – tette hozzá.
Az orosz vagyon, amelyet befagyasztottak a háború kezdetekor itt Nyugat-Európában, annak a zöme Brüsszelben van, de van ebből más, különböző pénzügyi konstrukciókban Angliában, Franciaországban is, van Luxemburgban is, van Japánban is, meg valami kevés Amerikában is.
Egyébként nekünk, magyaroknak is van devizatartalékunk itt Nyugaton vagy Nyugat-Európában. És hogyha most a befagyasztott orosz vagyont elvették volna, amit sikerült elhárítani, akkor másnap már nekünk azt a napirendi pontot kellett volna tárgyalnunk a magyar kormányban, hogy hova tegyük a devizatartalékunkat. Ott, ahol elkobozzák, ott semmiképpen nem hagyjuk
– mutatott rá a miniszterelnök.
Orbán Viktor a sajtótájékoztatón közölte Brüsszelben:
Van két háborúzó fél, s akkor egy harmadik fél, ezek vagyunk mi, odamegy, egyiktől elvesz egy nagy halom pénzt, befagyasztott vagyont, odaadja a másik harcoló félnek. Ez hadüzenet. Ez nem egy pénzügyi manőver.
A kormányfő kijelentette: A közvetlen háborús veszélyt tegnap sikerült elhárítani. Ebben a belga miniszterelnöknek hatalmas szerepe van, aki nem geopolitikai megfontolásokból tette, amit tett, amikor lényegében megölte ezt az előterjesztést, hanem egész egyszerűen számolt. Kiemelte: Az oroszok ezt perben viszont megnyerik, amire több mint komoly esélyük van. Abban a pillanatban valakinek helyt kell állni ezért, és az egy belga cég lesz és mögötte pedig a belga kormány.
Belgium pénzügyi csődje forgott kockán tegnap, és a miniszterelnökük meg is mentette Belgiumot ettől. Bár a nyomás, különösen a németek irányából rendkívül nagy volt – hangsúlyozta a miniszterelnök. Van egy átverés itt Nyugat-Európában. Ezt tegnap este világosan bevallották egymás között a vezetők. Az a legenda, mese van elterjesztve Nyugat-Európában, hogy ez a háború a nyugat-európai embereknek egyetlen fillérjébe se kerül Most, ha akarják, ha nem, kiderült, hogy ez bizony pénzbe kerül, és nagyon sok pénzbe kerül. Mert ez a vagyon nincs, erre nem lehet operálni. Tehát ezért ki kell fizetni a háborús költségeket – mutatott rá a kormányfő.
Orbán Viktor szerint a lényeg, hogy az európai emberek fizetni fognak a vezetőik elhibázott döntései miatt. Ez az a tény, ami a következő hetekben elemi erővel tör majd föl a nyugat-európai politikában, ugyanis mindenkinek haza kell mennie, és be kell mennie a parlamentbe, s el kell magyarázni, hogy miről van szó.
Ott föl fognak állni azok, akik nem háborúpártiak. És jönnek a számok, és ki fog derülni, hogy fizetnek, mint a katonák. Azt hiszem, hogy a háború folytatása szempontjából egy döntő pillanatban voltunk, illetve vagyunk
– nyilatkozta a miniszterelnök.
A hitellel kapcsolatban elhangzott: Az Európai Unió kölcsönt ad az ukránoknak, amit az ukránok majd vissza fognak fizetni a tervek szerint. De az ukránok nem tudnak fizetni – mondta Orbán Viktor. Ezért a kölcsönt valakinek vissza kell fizetnie. Ha ez nem Ukrajna lesz, akkor az európai uniós tagállamok. A tanácskozáson az volt a kérdés, hogy ki az, aki ebben nem hajlandó részt venni? És ez három ország volt Szlovákia, Csehország és Magyarország.
A miniszterelnök megjegyezte: amikor majd kiderül, hogy az ukránok nem tudnak fizetni, és helyette az Uniónak kell helytállnia, akkor a tagállamoknak kell az ehhez szükséges tőkét is meg kamatot is kifizetni, de mi abban nem fogunk részt venni. Itt eladósítás zajlik a gyerekek és az unokák jövőjére. Ebből maradtunk ki – nyomatékosította a miniszterelnök.
Orbán Viktor kiemelte: ezek az emberek, akik most a hadikölcsönről döntöttek, arra a pályára állították az Európai Uniót, hogy le kell győzni Oroszországot. Ez most nem egy politikai kérdés már, nem is geopolitika, ez pénzkérdés. Ha nem győzik le Oroszországot, akkor ezt a pénzt nekik kell kifizetni. Belépett egy olyan körülmény ebbe az egész háborús közegben, ami eddig csak távolról volt jelen, mert eddig is voltak pénzügyi érdekek, de ez most már közvetlenné vált. Tehát innentől kezdve futnak a pénzük után.
Orbán Viktor szerint ez helyezi háborús pályára teszi az egész Európai Uniót. Mint fogalmazott: ami tegnap történt, az egy rendkívül súlyos dolog. Amikor a németek megindították a háborút a második világháborúban, akkor pontosan ugyanezt mondták, mint ahogy tegnap hallottam. Győzni fogunk, és a háború költségeit nem a jóvátételből, hanem a győztes zsákmányból fogjuk majd kielégíteni. És a hitelt, amit Németország fölvett, mert Németország hitelből finanszírozta a második világháborút, azt majd a győzelem miatt elérhető vagyonból és profitból fogjuk kifizetni. Ugyanazon a pályán vagyunk – tette hozzá.
Mindenkit szeretnék arra emlékeztetni, hogy az első világháborúban, amikor megölték a trónörököst, akkor az volt az általános európai hangulat a polgárok között, akik ültek a kávéházak teraszain és kavargatták a kávéjukat, hogy a vezetőink csaknem olyan hülyék, hogy háború vigyék Európát. De igen, olyanok, bele is vitték
– szögezte le.
Orbán Viktor leszögezte: kimaradtunk ebből a befagyasztott vagyonügyből, és kimaradtunk a hadikölcsönből.
Meggyőződésem, hogy az európaiak a háború ösvényén haladnak, és le akarják győzni Oroszországot, ott folyamatosan azon kell dolgozni, hogy ne tudjanak maguk mellé rántani bennünket. Ez a feladat. Ehhez egy elképesztő politikai teljesítményre lesz szükségünk
– magyarázta a miniszterelnök. Ez a történelmi kihívás, ami előtt állunk, a legnagyobb politikai feladvány, amit meg kell oldani – húzta alá.
A kormányfő szerint az Európai Néppárt a vezető háborús párt. Onnan jön minden baj, és az pedig német. Németországban pedig lesznek ugyan választások, de csak regionálisak, országos választás egyelőre nem várható. Tehát az, hogy Németországban felülkerekedjenek a békepártiak, ennek az esélye jelen pillanatban rendkívül kicsi, ezért nekünk egy háborúba igyekvő Németország mellett élve kell kimaradnunk a háborúból, mint ahogy kellett volna 14-ben is, meg kellett volna 39-ben is – tette hozzá Orbán Viktor.
A kormányfő hangsúlyozta:
volt egy olyan pillanat, amikor feljött a fejembe az, hogy meg is tudjuk ezt vétózni. Mert a közös hitelfelvételhez módosítani kell a költségvetést, ahhoz pedig egyhangúság kell. Beszéltem is mindenkivel, akivel kell ilyenkor. Az a meggyőzés alakult ki bennem, hogy ugyan jogilag meg tudnám ezt tenni, de az, hogy egyszerre legyen a mellkasunkon egy német, egy francia, meg egy olasz csizma az még az ilyen jól fejlett mellizmok mellett is talán kibírhatatlan. Tehát úgy gondoltam, hogy Magyarországot abba a kalandba, hogy egyszerre legyen az összes nagy európai háborúpárti ország direkt, azonnali és közvetlen ellenségünk, ezt Magyarország szerintem nem bírná ki, ezért be kellett érni a kisebb céllal
– hangsúlyozta.
Újságírói kérdésre válaszolva a kormányfő egy futballhasonlattal élt: ha nézi a németek játékát, annak a lényege a struktúra. Nem a szellemesség, de most kicsit föloldódott az összetétele a dolgoknak, de alapvetően hagyományosan a német futball az nem az intuíciókra, meg a zseniális meglátásokra épül, hanem a struktúrára. Van egy struktúra, és nyomjuk, nyomjuk, nyomjuk és a végén általában ők szoktak nyerni. Ez a politikai kultúra. Ők azt gondolják, hogy persze vannak ellenérvek, de ha elszántuk magunkat valamire, akkor nyomjuk, nyomjuk, nyomjuk, és a végén, ha kell, hajnalban odaérünk. Ez volt a német taktika. Van egy szándék, van egy akarat, ez a pénz nekünk kell. A németek nem akarnak hitelt felvenni – közölte. A németek azok egy nagyon speciális helyzetben vannak, mindig ők fizetik a legtöbbet. De mások is játsszák ezt a sportágat, nemcsak ők – magyarázta.
A döntő faktor azt sejtem, az a brüsszeli, tehát a belga miniszterelnök volt
– nyilatkozta a kormányfő.
A franciák sem azért érveltek a befagyasztott vagyon ellen, mert ki akarták volna fejteni a saját új álláspontjukat, erre nem került sor, hanem ők azt mondták, a belga miniszterelnök, ha nem állt volna ki, akkor az a német terv, hogy betoljuk az ellenfelet a gólvonalra, az megvalósult volna. A vagyon elkobzása egy nyílt jogsértés. Az ez ellen indított pert az oroszok meg fogják nyerni. És akkor ezt a pénzt az oroszoknak vissza kell adni. És a dolgoknak az a logikája a nemzetközi jogi gyakorlat szerint, hogy nem annyit kell visszaadni, amennyit elvettek, hanem jóval többet
– mutatott rá Orbán Viktor. Aláhúzta: senki nem állt elő, hogy szeretnék fizetni. Ugyanis haza kell menni a parlamentbe. És a parlamentben azt kell mondani, belevittem az országot egy ilyan kalandba.
Ha Magyarország belement volna a befagyasztott vagyon nevű kalandba, és bebuktuk volna, akkor 400 milliárd, ha jól számolom, 400 milliárd forintot buktunk volna
– hangsúlyozta.
A mostani történések, s az, hogy nem írják alá a Mercosur-egyezményt valójában meggyengíti-e a bizottság pozícióit, erre nehéz a válasz Orbán szerint, de biztosan nem erősíti azt. Ugyanakkor az előző éjszakai nyugat-balkáni csúcsnak is voltak tanulságos epizódjai.
Ott is elmondtam, hogy az a helyzet, hogy csak mi hisszük, hogy az asztalnál az európai vezetők ülnek. Nem mi vezetjük Európát
– tette hozzá Orbán Viktor. A magyar miniszterelnök kiemelte: korábban mi hoztuk a stratégiai döntéseket, mi tűztük ki az irányokat, mi szabtunk határidőket. És a Bizottság alárendelten a Tanácsnak tette a dolgát. De most a különböző belső választások miatt a parlamentnek a szerepe megnőtt. És ma a Bizottság jobban ki van téve egzisztenciálisan – arra a kérdésre válaszolva most, hogy meggyengül-e vagy nem – jobban ki van téve az állását tekintve, egzisztenciáját tekintve a parlamentnek, mint a Tanács.
Gyakran vannak olyan kérdések, ahol a Bizottság – persze nem bevallottan – összejátszik a Parlamenttel, és lényegében elmeszeli a miniszterelnökök döntésétn – hangsúlyozta.
Az egész európai döntéshozatali rendszerbe olyan ficamok kerültek bele, amik a tagállami vezetők számára megakadályozzák, vagy lehetetlenné teszik, hogy érvényesítsék az akaratukat. Orbán Viktor a sajtótájékoztatón kitért arra a brüsszeli döntésre is, hogy Magyarországot megbírságolják, mert nem engedi be a migránsokat. Orbán Viktor az EU jövőjével kapcsolatban megjegyezte, ha azt nem végezzük el, az európai országok együttműködésének szisztémáját átszervezését nem tesszük meg, akkor ez, ami itt van, ez szétcsúszik. Ennek a napjait éljük.
Szerintem a háború ügyében is, hogy nincs egység, hanem hárman a Béke nevű kijáratnál kotorászunk, a többiek meg jegyet vettek a háborús vonatra, ez ennek a nyilvánvaló jele
– mutatott rá a kormányfő.
Az uniós pénzekről szólva a miniszterelnök elmondta: a Magyarországnak járó 28-ból 12 milliárd, az folyamatosan érkezik. Hangsúlyozta:
ahogy nyújtjuk be a számlákat, úgy érkeznek az összegek. Tehát 12 megvan. Az én dolgom az, hogy megszerezzem a hiányzó összeget.
Orbán Viktor ismertette, hogy csütörtökön, amikor a háborús haditanács ülése előtt egy normális európai tanácsülés volt, és beszéltek a hétéves költségvetésről, ő a magyar álláspontot letette az asztalra, ami következőképpen összegezhető, hogy nincs értelme foglalkozni a következő hétéves költségvetéssel, amíg az előzőt le nem zártuk.
Tehát amíg meg nem kapjuk a pénzünket, addig nincs új költségvetés
– mutatott rá a kormányfő.
Tételenként is lassan haladnának azzal, hogy kifizetik az összeget nekünk, mert a végén nagyon fájni fog, amikor egy összegben kell letenni a 16 milliárdot, ami jár a magyaroknak. A másik dolog, hogy ha a pénz nem is lenne, nulla lenne, előbb-utóbb túlfejlődjük az európai uniós átlagot, és akkor nem pénzt fogunk innen kapni, hanem nettó befizetők leszünk. De most még ez odébb van, akkor is megéri még Magyarországnak bennmaradnia a piac miatt. Mi egy olyan pályán vagyunk – ez egy nagy stratégiai kihívás Magyarország számára egyébként – mi egy olyan pályán vagyunk, hogy természeti erőforrások híján a magyar életszínvonal nagy részét az exportra való termelés adja. Kicsi a belső piacunk. Az Európai Unió azért jó a mi számunkra, mert hozzáférünk a teljes európai piachoz
– tette hozzá a kormányfő.
A magyar gazdaságot hogyan lehet több lábra állítani? A keleti nyitás ennek egy kísérlete, hogy más piacokra menjünk be annak érdekében, hogy ne az Európai Unió hanyatlásának legyünk a részesei, hanem a fölhajtóerőt jelentő piacokhoz is hozzá tudjunk férni.
Magyarország jobban jár az Unióban, mint az Unió nélkül. Nem tudom, ez meddig tart, és kétségkívül borzolja a magyarok idegeit
– hangsúlyozta a miniszterelnök, aki rámutatott, hogy itt olyan viselkedési minták vannak, amik egy magyar ember számára idegenek. El kell foglalni és meg kell változtatni. Tehát a másik esemény csak eltörpül a háború árnyékában, hogy mégiscsak Babis miniszterelnök megérkezett, aki a Patrióták nevű európai pártcsaládnak az alapítója – tette hozzá.
Orbán Viktor szerint az amerikai elnök tárgyalással kapcsolatos megjegyzései mindig taktikai jellegűek.
Szerintem most közel vannak az álláspontok egymáshoz. Pontosabban az álláspontokat elválasztó különbségek világosan láthatóak, definiáltak. Ebben az egész háborúban a gomolygás a legnagyobb probléma, nincsenek fix pontok. Azt se tudjuk, mi a győzelem, meg mi a vereség. Nincsenek kitűzött hadicélok
– mutatott rá a kormányfő. Ez azért van, mert a célok és a konkrétumok nincsenek lerögzítve. Most lassan tudjuk, hogy ez a 3-4 ügy, amin múlik, hogy lesz-e béke.
Az ukránokat 90 milliárd euró nem húzza ki a vízből. Tehát szerintem Ukrajna egy stratégiai vereségben van, és ennek a megnyilvánulása egyre brutálisabban nyilvánul meg. És ezt nem lehet elkerülni 90 milliárddal. Sőt, az a helyzet, amit én mondtam a lengyelnek, csak nem jutott be a sisak alá, hogy minél hosszabb ideig tart a háború, az ukrán tárgyalási pozíció annál gyengébb lesz, mert a hadszíntéren, ami történik, az Ukrajna ellenében van. Az Európai Unió közvetlen katonai részvétele nélkül ezt a háborút nem lehet megnyerni az oroszokkal szemben. Tehát azt gondolni, hogy fegyvereket küldözgetünk, meg pénzt küldözgetünk, és ez megfordítja a háborút, hadászatilag, katonailag ez egy teljesen értelmetlen kérdés
– mondta Orbán Viktor.
Az uniós vétójog intézményével kapcsolatban a magyar miniszterelnök elmondta: az még mindig egy érvényes és hasznos eszköz. Anélkül nincs értelme, hogy az Unióban legyünk. Ha a nemzetállamoktól el tudják venni a döntő kérdésekben a vétójogot, akkor az egész Európai Unió átalakult egy birodalommá. Ez nemcsak egy szuverenitáskérdés a magyaroknak, hanem az gazdasági kérdés is. Orbán Viktor szerint Brüsszelben várják a magyar választás eredményét. Közölte:
Mert ha mi nyerünk, akkor Magyarország élni fog a vétójogával, oda kell adni a 16 milliárd eurót, mert itt nincs új költségvetés, az új költségvetésbe se lehet akármit beleírni. Ha jön egy másik kormány, mondjuk az Európai Néppárt magyarországi lerakata, a Tisza jön, akkor az egy egész más tárgyalás. És ők erre várnak, ezen dolgoznak.
Felkapott kifejezéssé vált a V3 a médiában. Orbán Viktor ezzel kapcsolatban úgy fogalmazott:
a V4 elnökségét Magyarország adja. Én arra tudok neki garanciát adni, hogy nem tűzünk napirendre olyan kérdést, amelyben tudottan különböző állásponton vagyunk, és nagy jelentőségű. Tehát nem fogja a V4 megtárgyalni mondjuk a háború és a béke kérdését. A lengyel álláspont oly mértékben más a másik háromtól, hogy azt nem érdemes napirendre tűzni. De ettől még vannak olyan kérdések, itt van például az energia kérdése, az új energiaszabályoknak a kérdése, az energiaátszabályozás kérdése, amiben egy malomban őröl mind a négy. És ott jó lenne, ha összehangolnánk a műveleteinket
A Magyar Nemzet újságírója a Mercosur megállapodásról és a tegnapi gazdatüntetésről kérdezett Brüsszelben.
Ha nem lett volna gazdaszüntetés, akkor egy nagy csata lett volna tegnap a Mercosur megállapodás körül és fölött, ez elmaradt, mert az egyik fél meghátrált. Ha itt tüntetnek a gazdák, kérem, itt tüntetve van. Az nem egy ilyen posztkommunista, kedves, beszéljük meg típusú összejövetel
– közölte a miniszterelnök.
Nagy jelentősége van ennek szerintem, és valóban ki akarják tekerni a nyakukat. Tehát a gazdák jól érzik, hogy az, ami történik, annak ők fizetik meg az árát
– mutatott rá Orbán Viktor. Hozzátette: A Mercosur elvileg azt a lehetőséget hozza magával, hogy a gépipari, alapvetően járműipari exportunk meg tud nőni, mert Latin-Amerikában el tudjuk adni olyan piacokon is a Magyarországon gyártott járműveket, ahova eddig nem tudtunk bemenni. Ez a nyereségoldal. És nyilván kapunk új kihívást az agrároldalon, alapvetően a marha ágazatban, illetve a szárnyaságazatban.
Orbán szerint nem az fog történni, hogy az itteni, itt legyártott autókat fogják elvinni Latin-Amerikába, mert közben ezek a nagy autógyártó cégek nem vártak, hanem megcsinálták a saját gyáraikat, és olcsóbb, alacsonyabb műszaki kivitelben gyártják ugyanazokat a márkákat. A veszély inkább az, hogy azok fognak ide visszajönni. Tehát Magyarország ezzel lehet, hogy nem is nyer.
A magyar kormány több lépésben jutott el odáig, hogy mérlegelve előnyt, hátrányt végülis nagyon erőteljesen a Mercosur ellen foglaltunk állást
– hangsúlyozta Orbán Viktor.
Brüsszel háborúba sodorná Európát. Kérdésre válaszolva a kormányfő elmondta: minden azon múlik, hogy milyen kormánya van egy országnak. Háborúpárti vagy békepárti?
Nem tudok jobb tanácsot adni arra, mint hogy háborúpárti vagy háború ügyben nem egyértelműen fogalmazó pártokra semmiképpen ne szavazzanak. Itt egy rejtőzködés van, sunnyogás van az ellenzéki oldalon Magyarországon
– mondta.
Tegnapelőtt Strasbourgban is voltak események, mert európai parlamenti ülés volt. Ahol arról döntöttek, hogy véglegesen le kell jönni az orosz gázról meg az orosz olajról. A mieink ott harcoltak hősiesen. Fidesz-KDNP küzdött. Ha voltak a tiszások? Kimentek
– összegzett Orbán Viktor.
Brüsszel továbbra is azt szeretné, hogy Magyarország ne csak délről, hanem nyugatról is fogadjon be migránsokat. Erre reagálva a kormányfő elmondta:
A migrációs paktum, amit mi nem fogadunk el, az felhatalmazza a bizottságot arra, hogy szétossza a tagállamok között az Unió területén belülre érkezett migránsokat. Nekünk is több száz migránst be kell fogadni. Eddig az volt a helyzet, hogy délről jöttek, építettünk egy kerítést megállítottuk őket. A veszély most nyugatról jön, mert nyugati országokból kellene átvennünk nekünk migránsokat. Meg kellene építenünk a migrációs paktum alapján egy 30 ezer migráns befogadására alkalmas, menekülttábort, vagy többet
– húzta alá a miniszterelnök. Leszögezte: a Tisza ezt úgy támogatja, hogy nem mond semmit, de akit nem mond semmit, az valamiben támogatja azt, hogy a migrációs paktum érvényesüljön. Ha nem mondasz nemet, akkor valójában támogattad a másik álláspontot.
A kormányfő a migrációellenes miniszterelnököknek is adott tanácsot Brüsszelben, elmondta nekik, hogy védjék meg a határaikat, ne törődjenek a többivel, majd valahogy lesz.
Ha onnan kezd el határvédelmi rendszered kialakulni, mit gondolnak róla Brüsszelben, halott ember. Elesett az ország. Itt azért van egy erjedés, lázadás, mozgás a fönnálló jogrendszerrel szemben, sőt, most már a bírói rendszerrel szemben is. Tehát ez így nem lehet. Tehát vagy szembemész és vállalod, vagy nem vállalod, és akkor okoskodhatsz, meg nyilatkozhatsz, meg csinálhatsz jó papírokat, de közben jönnek befele, jönnek befele
– hangsúlyozta.
Tehát összességében azért mégiscsak oda eljutottunk, hogy migrációs ügyben azt nem szabad mondani, hogy a magyaroknak igazuk volt. Azt se szabad mondani, hogy azt kell csinálni, amit a magyarok csinálnak, de mindent, amit a magyarok csinálnak, saját javaslatként szabad előterjeszteni. Most itt vagyunk. Ez a helyzet
– közölte a magyar kormányfő, akinek szavait a Magyar Nemzet idézte.
