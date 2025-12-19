Orbán Viktor: kimaradtunk a befagyasztott vagyonügyből és kimaradtunk a hadikölcsönből

Gyakran vannak olyan kérdések, ahol a Bizottság – persze nem bevallottan – összejátszik a Parlamenttel, és lényegében elmeszeli a miniszterelnökök döntésétn – hangsúlyozta.

Az egész európai döntéshozatali rendszerbe olyan ficamok kerültek bele, amik a tagállami vezetők számára megakadályozzák, vagy lehetetlenné teszik, hogy érvényesítsék az akaratukat. Orbán Viktor a sajtótájékoztatón kitért arra a brüsszeli döntésre is, hogy Magyarországot megbírságolják, mert nem engedi be a migránsokat. Orbán Viktor az EU jövőjével kapcsolatban megjegyezte, ha azt nem végezzük el, az európai országok együttműködésének szisztémáját átszervezését nem tesszük meg, akkor ez, ami itt van, ez szétcsúszik. Ennek a napjait éljük.

Szerintem a háború ügyében is, hogy nincs egység, hanem hárman a Béke nevű kijáratnál kotorászunk, a többiek meg jegyet vettek a háborús vonatra, ez ennek a nyilvánvaló jele

– mutatott rá a kormányfő.

Az uniós pénzekről szólva a miniszterelnök elmondta: a Magyarországnak járó 28-ból 12 milliárd, az folyamatosan érkezik. Hangsúlyozta:

ahogy nyújtjuk be a számlákat, úgy érkeznek az összegek. Tehát 12 megvan. Az én dolgom az, hogy megszerezzem a hiányzó összeget.

Orbán Viktor ismertette, hogy csütörtökön, amikor a háborús haditanács ülése előtt egy normális európai tanácsülés volt, és beszéltek a hétéves költségvetésről, ő a magyar álláspontot letette az asztalra, ami következőképpen összegezhető, hogy nincs értelme foglalkozni a következő hétéves költségvetéssel, amíg az előzőt le nem zártuk.

Tehát amíg meg nem kapjuk a pénzünket, addig nincs új költségvetés

– mutatott rá a kormányfő.

Tételenként is lassan haladnának azzal, hogy kifizetik az összeget nekünk, mert a végén nagyon fájni fog, amikor egy összegben kell letenni a 16 milliárdot, ami jár a magyaroknak. A másik dolog, hogy ha a pénz nem is lenne, nulla lenne, előbb-utóbb túlfejlődjük az európai uniós átlagot, és akkor nem pénzt fogunk innen kapni, hanem nettó befizetők leszünk. De most még ez odébb van, akkor is megéri még Magyarországnak bennmaradnia a piac miatt. Mi egy olyan pályán vagyunk – ez egy nagy stratégiai kihívás Magyarország számára egyébként – mi egy olyan pályán vagyunk, hogy természeti erőforrások híján a magyar életszínvonal nagy részét az exportra való termelés adja. Kicsi a belső piacunk. Az Európai Unió azért jó a mi számunkra, mert hozzáférünk a teljes európai piachoz

– tette hozzá a kormányfő.

A magyar gazdaságot hogyan lehet több lábra állítani? A keleti nyitás ennek egy kísérlete, hogy más piacokra menjünk be annak érdekében, hogy ne az Európai Unió hanyatlásának legyünk a részesei, hanem a fölhajtóerőt jelentő piacokhoz is hozzá tudjunk férni.

Magyarország jobban jár az Unióban, mint az Unió nélkül. Nem tudom, ez meddig tart, és kétségkívül borzolja a magyarok idegeit

– hangsúlyozta a miniszterelnök, aki rámutatott, hogy itt olyan viselkedési minták vannak, amik egy magyar ember számára idegenek. El kell foglalni és meg kell változtatni. Tehát a másik esemény csak eltörpül a háború árnyékában, hogy mégiscsak Babis miniszterelnök megérkezett, aki a Patrióták nevű európai pártcsaládnak az alapítója – tette hozzá.

Orbán Viktor szerint az amerikai elnök tárgyalással kapcsolatos megjegyzései mindig taktikai jellegűek.

Szerintem most közel vannak az álláspontok egymáshoz. Pontosabban az álláspontokat elválasztó különbségek világosan láthatóak, definiáltak. Ebben az egész háborúban a gomolygás a legnagyobb probléma, nincsenek fix pontok. Azt se tudjuk, mi a győzelem, meg mi a vereség. Nincsenek kitűzött hadicélok

– mutatott rá a kormányfő. Ez azért van, mert a célok és a konkrétumok nincsenek lerögzítve. Most lassan tudjuk, hogy ez a 3-4 ügy, amin múlik, hogy lesz-e béke.

Az ukránokat 90 milliárd euró nem húzza ki a vízből. Tehát szerintem Ukrajna egy stratégiai vereségben van, és ennek a megnyilvánulása egyre brutálisabban nyilvánul meg. És ezt nem lehet elkerülni 90 milliárddal. Sőt, az a helyzet, amit én mondtam a lengyelnek, csak nem jutott be a sisak alá, hogy minél hosszabb ideig tart a háború, az ukrán tárgyalási pozíció annál gyengébb lesz, mert a hadszíntéren, ami történik, az Ukrajna ellenében van. Az Európai Unió közvetlen katonai részvétele nélkül ezt a háborút nem lehet megnyerni az oroszokkal szemben. Tehát azt gondolni, hogy fegyvereket küldözgetünk, meg pénzt küldözgetünk, és ez megfordítja a háborút, hadászatilag, katonailag ez egy teljesen értelmetlen kérdés

– mondta Orbán Viktor.

Az uniós vétójog intézményével kapcsolatban a magyar miniszterelnök elmondta: az még mindig egy érvényes és hasznos eszköz. Anélkül nincs értelme, hogy az Unióban legyünk. Ha a nemzetállamoktól el tudják venni a döntő kérdésekben a vétójogot, akkor az egész Európai Unió átalakult egy birodalommá. Ez nemcsak egy szuverenitáskérdés a magyaroknak, hanem az gazdasági kérdés is. Orbán Viktor szerint Brüsszelben várják a magyar választás eredményét. Közölte:

Mert ha mi nyerünk, akkor Magyarország élni fog a vétójogával, oda kell adni a 16 milliárd eurót, mert itt nincs új költségvetés, az új költségvetésbe se lehet akármit beleírni. Ha jön egy másik kormány, mondjuk az Európai Néppárt magyarországi lerakata, a Tisza jön, akkor az egy egész más tárgyalás. És ők erre várnak, ezen dolgoznak.

Felkapott kifejezéssé vált a V3 a médiában. Orbán Viktor ezzel kapcsolatban úgy fogalmazott:

a V4 elnökségét Magyarország adja. Én arra tudok neki garanciát adni, hogy nem tűzünk napirendre olyan kérdést, amelyben tudottan különböző állásponton vagyunk, és nagy jelentőségű. Tehát nem fogja a V4 megtárgyalni mondjuk a háború és a béke kérdését. A lengyel álláspont oly mértékben más a másik háromtól, hogy azt nem érdemes napirendre tűzni. De ettől még vannak olyan kérdések, itt van például az energia kérdése, az új energiaszabályoknak a kérdése, az energiaátszabályozás kérdése, amiben egy malomban őröl mind a négy. És ott jó lenne, ha összehangolnánk a műveleteinket

A Magyar Nemzet újságírója a Mercosur megállapodásról és a tegnapi gazdatüntetésről kérdezett Brüsszelben.

Ha nem lett volna gazdaszüntetés, akkor egy nagy csata lett volna tegnap a Mercosur megállapodás körül és fölött, ez elmaradt, mert az egyik fél meghátrált. Ha itt tüntetnek a gazdák, kérem, itt tüntetve van. Az nem egy ilyen posztkommunista, kedves, beszéljük meg típusú összejövetel

– közölte a miniszterelnök.

Nagy jelentősége van ennek szerintem, és valóban ki akarják tekerni a nyakukat. Tehát a gazdák jól érzik, hogy az, ami történik, annak ők fizetik meg az árát

– mutatott rá Orbán Viktor. Hozzátette: A Mercosur elvileg azt a lehetőséget hozza magával, hogy a gépipari, alapvetően járműipari exportunk meg tud nőni, mert Latin-Amerikában el tudjuk adni olyan piacokon is a Magyarországon gyártott járműveket, ahova eddig nem tudtunk bemenni. Ez a nyereségoldal. És nyilván kapunk új kihívást az agrároldalon, alapvetően a marha ágazatban, illetve a szárnyaságazatban.

Orbán szerint nem az fog történni, hogy az itteni, itt legyártott autókat fogják elvinni Latin-Amerikába, mert közben ezek a nagy autógyártó cégek nem vártak, hanem megcsinálták a saját gyáraikat, és olcsóbb, alacsonyabb műszaki kivitelben gyártják ugyanazokat a márkákat. A veszély inkább az, hogy azok fognak ide visszajönni. Tehát Magyarország ezzel lehet, hogy nem is nyer.

A magyar kormány több lépésben jutott el odáig, hogy mérlegelve előnyt, hátrányt végülis nagyon erőteljesen a Mercosur ellen foglaltunk állást

– hangsúlyozta Orbán Viktor.

Brüsszel háborúba sodorná Európát. Kérdésre válaszolva a kormányfő elmondta: minden azon múlik, hogy milyen kormánya van egy országnak. Háborúpárti vagy békepárti?

Nem tudok jobb tanácsot adni arra, mint hogy háborúpárti vagy háború ügyben nem egyértelműen fogalmazó pártokra semmiképpen ne szavazzanak. Itt egy rejtőzködés van, sunnyogás van az ellenzéki oldalon Magyarországon

– mondta.

Tegnapelőtt Strasbourgban is voltak események, mert európai parlamenti ülés volt. Ahol arról döntöttek, hogy véglegesen le kell jönni az orosz gázról meg az orosz olajról. A mieink ott harcoltak hősiesen. Fidesz-KDNP küzdött. Ha voltak a tiszások? Kimentek

– összegzett Orbán Viktor.

Brüsszel továbbra is azt szeretné, hogy Magyarország ne csak délről, hanem nyugatról is fogadjon be migránsokat. Erre reagálva a kormányfő elmondta:

A migrációs paktum, amit mi nem fogadunk el, az felhatalmazza a bizottságot arra, hogy szétossza a tagállamok között az Unió területén belülre érkezett migránsokat. Nekünk is több száz migránst be kell fogadni. Eddig az volt a helyzet, hogy délről jöttek, építettünk egy kerítést megállítottuk őket. A veszély most nyugatról jön, mert nyugati országokból kellene átvennünk nekünk migránsokat. Meg kellene építenünk a migrációs paktum alapján egy 30 ezer migráns befogadására alkalmas, menekülttábort, vagy többet

– húzta alá a miniszterelnök. Leszögezte: a Tisza ezt úgy támogatja, hogy nem mond semmit, de akit nem mond semmit, az valamiben támogatja azt, hogy a migrációs paktum érvényesüljön. Ha nem mondasz nemet, akkor valójában támogattad a másik álláspontot.

A kormányfő a migrációellenes miniszterelnököknek is adott tanácsot Brüsszelben, elmondta nekik, hogy védjék meg a határaikat, ne törődjenek a többivel, majd valahogy lesz.

Ha onnan kezd el határvédelmi rendszered kialakulni, mit gondolnak róla Brüsszelben, halott ember. Elesett az ország. Itt azért van egy erjedés, lázadás, mozgás a fönnálló jogrendszerrel szemben, sőt, most már a bírói rendszerrel szemben is. Tehát ez így nem lehet. Tehát vagy szembemész és vállalod, vagy nem vállalod, és akkor okoskodhatsz, meg nyilatkozhatsz, meg csinálhatsz jó papírokat, de közben jönnek befele, jönnek befele

– hangsúlyozta.

Tehát összességében azért mégiscsak oda eljutottunk, hogy migrációs ügyben azt nem szabad mondani, hogy a magyaroknak igazuk volt. Azt se szabad mondani, hogy azt kell csinálni, amit a magyarok csinálnak, de mindent, amit a magyarok csinálnak, saját javaslatként szabad előterjeszteni. Most itt vagyunk. Ez a helyzet

– közölte a magyar kormányfő, akinek szavait a Magyar Nemzet idézte.