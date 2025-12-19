RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor: ezt nem hagyhatjuk!

Az azonnali háborús veszélyt sikerült elhárítani, de a háborús felkészülés folytatódik Brüsszelben.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.19. 07:23
Módosítva: 2025.12.19. 07:23
EU-csúcs Orbán Viktor Brüsszel

„Egy nagyon hosszú és küzdelmes éjszakán vagyunk túl. ” – írta Orbán Viktor péntek reggel a Facebook-oldalán a brüsszeli EU-csúcs után.

Orbán Viktor
Orábn Viktor: Nem hagytuk, hogy az orosz vagyon felhasználásával Európa hadüzenetet küldjön Oroszországnak (Fotó:  Fotó: Hans Lucas via AFP)

„Az azonnali háborús veszélyt sikerült elhárítanunk. Nem hagytuk, hogy az orosz vagyon felhasználásával Európa hadüzenetet küldjön Oroszországnak. Ez a terv háborúba sodorta volna Európát, és 1000 milliárd forint terhet rótt volna Magyarországra. Ettől sikerült megvédenünk a magyar családokat. 24 tagállam ugyanakkor úgy döntött, hogy a következő két évre hadikölcsönt ad Ukrajnának. Ha az ukránok a kölcsönt nem képesek visszafizetni, akkor azt ezen európai országoknak kell majd törleszteni.”

Majd így folytatta: „A V3 együttműködés újra elindult: Magyarország, Szlovákia és Csehország úgy döntött, hogy erre a vonatra nem szállunk fel. Ezzel mentesítettük a gyerekeinket és az unokáinkat ennek a hatalmas, 90 milliárd eurós hitelnek a terheitől. A hadikölcsön Magyarországra eső összege több mint 400 milliárd forint lett volna.”

A miniszterelnök így zárta bejegyzését: „Rossz hír, hogy a háborús felkészülés szemmel láthatóan folytatódik Brüsszelben. Magyarország továbbra is a béke hangja Európában és nem engedi, hogy a magyar emberek adójából finanszírozzák Ukrajnát. A békét és azt, hogy a magyarok pénzét ne küldjék Ukrajnába, csak egy nemzeti kormány tudja garantálni. Ha brüsszeli kormány van Magyarországon, akkor háborúba viszik Magyarországot, és minden pénzt Ukrajna támogatására fognak költeni. Ezt nem hagyhatjuk!”

 

