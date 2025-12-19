Orbán Viktor: Nagy eredmény!
Az EU-csúcsnak vége.
„Arrivederci!” – írta ahhoz a Facebook-oldalán megosztott fotóhoz Orbán Viktor, melyen Giorgia Meloni, Olaszország miniszterelnöke integetve távozik Brüsszelből, ahol véget ért az EU-csúcs.
„Az EU-csúcsnak vége. A közvetlen háborús veszélyt elkerültük, a brüsszeli hadikölcsönből kimaradunk. Nagy eredmény!”
– összegzett Magyarország miniszterelnöke.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre