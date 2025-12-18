Különleges képekkel jelentkezett Brüsszelből Orbán Viktor

Orbán Viktor néhány nappal ezelőtt Brüsszelbe utazott, hogy részt vegyen az idei év utolsó, egyben sorsdöntő EU-csúcstalálkozójára.

Orbán Viktor Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán / MTI

Orbán Viktor: Nem hagyjuk, hogy a brüsszeliek hadüzenetet küldjenek Moszkvának!

A miniszterelnök a Brüsszelben töltött második napról most egy különleges fotósorozatot tett közzé a közösségi oldalán. A képeken látható, ahogy Orbán Viktor megérkezik az Európai Parlament épületébe.

EU-csúcs 2. nap. Nem hagyjuk, hogy a brüsszeliek hadüzenetet küldjenek Moszkvának!

- olvasható a kormányfő a posztjában.