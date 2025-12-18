RETRO RÁDIÓ

Különleges képekkel jelentkezett Brüsszelből Orbán Viktor

A közösségi oldalán osztotta meg őket a miniszterelnök.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.18. 13:35
Brüsszel EU-csúcs Orbán Viktor fotó

Orbán Viktor néhány nappal ezelőtt Brüsszelbe utazott, hogy részt vegyen az idei év utolsó, egyben sorsdöntő EU-csúcstalálkozójára.

"orbán viktor"
Orbán Viktor Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán /  MTI

Orbán Viktor: Nem hagyjuk, hogy a brüsszeliek hadüzenetet küldjenek Moszkvának!

A miniszterelnök a Brüsszelben töltött második napról most egy különleges fotósorozatot tett közzé a közösségi oldalán. A képeken látható, ahogy Orbán Viktor megérkezik az Európai Parlament épületébe.

EU-csúcs 2. nap. Nem hagyjuk, hogy a brüsszeliek hadüzenetet küldjenek Moszkvának!

- olvasható a kormányfő a posztjában.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu