Orbán Viktor felkészült: Indul a nagy brüsszeli csihi-puhi
A közösségi oldalán jelentette be, hogy ő készen áll.
Mint az ismert, Orbán Viktor Brüsszelbe utazott, hogy részt vegyen az idei év utolsó EU-csúcstalálkozóján. Az eseményt megelőzően a miniszterelnök sajtótájékoztatót tartott.
Orbán Viktor: Indul a nagy brüsszeli csihi-puhi
A kormányfő egy új bejegyzést osztott meg a közösségi oldalán. A posztjában közölte, hogy kezdődik a sorsdöntő brüsszeli csúcs.
Indul a nagy brüsszeli csihi-puhi
- fogalmazott Orbán Viktor.
