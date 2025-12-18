RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor felkészült: Indul a nagy brüsszeli csihi-puhi

A közösségi oldalán jelentette be, hogy ő készen áll.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.18. 12:20
Brüsszel EU-csúcs Orbán Viktor

Mint az ismert, Orbán Viktor Brüsszelbe utazott, hogy részt vegyen az idei év utolsó EU-csúcstalálkozóján. Az eseményt megelőzően a miniszterelnök sajtótájékoztatót tartott.

Orbán Viktor Fotó: AFP

Orbán Viktor: Indul a nagy brüsszeli csihi-puhi

A kormányfő egy új bejegyzést osztott meg a közösségi oldalán. A posztjában közölte, hogy kezdődik a sorsdöntő brüsszeli csúcs.

Indul a nagy brüsszeli csihi-puhi

- fogalmazott Orbán Viktor.

 

