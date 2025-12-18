Orbán Viktor kijelentette: nem a háborút kell finanszírozni, hanem a békét

Ahogy arról már beszámoltunk, néhány nappal ezelőtt Orbán Viktor kiutazott Brüsszelbe, ahol előbb a Patrióták csúcstalálkozóján, majd részt vesz az idei év utolsó EU-csúcstalálkozóján. Orbán Viktor csütörtökön reggel sajtótájékoztatót tartott Brüsszelben.

Orbán Viktor Brüsszelből tartott sajtótájékoztatót Fotó: AFP

Az orosz vagyon elkobzásával kapcsolatban elmondta, semmi esély arra, hogy erre többség legyen.

Azt hiszem, hogy ez lekerült a napirendről. Bár lehet, hogy utóharcok még történnek, de azt hiszem, hogy ennek vége. Újra kell kezdeni az egész kérdésnek az áttekintését

- fogalmazott a kormányfő, majd hozzátette:

Egyelőre senki nem vállalkozott arra, hogy azt mondja, hogy a meghalt koncepció helyett egy új érkezik majd. Magyarországon az alkotmányos helyzet nagyon világos, van az alkotmányban egy szakasz, amelyik azt mondja, hogy a magyar kormány olyan hitelfelvételhez, amely Magyarország számára fizetési kötelességet teremt, csak parlamenti felhatalmazással járulhat hozzá. Nekem ilyen felhatalmazásom nincs, és nem hiszem, hogy valaha Magyarországon bármilyen miniszterelnök felhatalmazást kap a parlamenttől arra, hogy eladósítsa Magyarországot egy európai uniós hitelen keresztül.

„Magyarország számára az az út, hogy közös hitelből finanszírozzák Ukrajnát, semmiképpen sem járható, de a jogi korlátokon túl nem is értenék vele egyet, mert szerintem nem a háborút kell finanszírozni, hanem a békét” - jelentette ki Orbán Viktor.

Tegnap egy súlyos dolog történt, miközben mi itt a magunk harcait vívjuk, aközben az Európai Parlamentben is komoly összecsapások vannak. Tegnap tárgyalták azt a javaslatot, amely szerintem jogszerűtlen, de most ezt tegyük félre, azt a javaslatot, hogy megtiltják az orosz gáz és olaj használatát minden tagállam számára. Ez azt jelenti Magyarország számára, hogy ha ez bekövetkezik, akkor a rezsit nem lehet védeni

- hangsúlyozta a kormányfő.

A miniszterelnök kifejtette: Abban az esetben a családoknak a rezsiköltsége legalább két, de inkább háromszorosára fog nőni. Nagyon nagy csata volt, a mi Fidesz-KDNP-s képviselőink kiálltak Magyarország mellett, harcoltak Magyarországért, a többiek sajnos nem. A Tisza pedig egyensúlyozott, tehát azt a megoldást választotta, hogy itt sem voltam.