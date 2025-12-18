Orbán Viktor kijelentette: nem a háborút kell finanszírozni, hanem a békét
Friss hírekkel érkezett Brüsszelből a miniszterelnök.
Ahogy arról már beszámoltunk, néhány nappal ezelőtt Orbán Viktor kiutazott Brüsszelbe, ahol előbb a Patrióták csúcstalálkozóján, majd részt vesz az idei év utolsó EU-csúcstalálkozóján. Orbán Viktor csütörtökön reggel sajtótájékoztatót tartott Brüsszelben.
Az orosz vagyon elkobzásával kapcsolatban elmondta, semmi esély arra, hogy erre többség legyen.
Azt hiszem, hogy ez lekerült a napirendről. Bár lehet, hogy utóharcok még történnek, de azt hiszem, hogy ennek vége. Újra kell kezdeni az egész kérdésnek az áttekintését
- fogalmazott a kormányfő, majd hozzátette:
Egyelőre senki nem vállalkozott arra, hogy azt mondja, hogy a meghalt koncepció helyett egy új érkezik majd. Magyarországon az alkotmányos helyzet nagyon világos, van az alkotmányban egy szakasz, amelyik azt mondja, hogy a magyar kormány olyan hitelfelvételhez, amely Magyarország számára fizetési kötelességet teremt, csak parlamenti felhatalmazással járulhat hozzá. Nekem ilyen felhatalmazásom nincs, és nem hiszem, hogy valaha Magyarországon bármilyen miniszterelnök felhatalmazást kap a parlamenttől arra, hogy eladósítsa Magyarországot egy európai uniós hitelen keresztül.
„Magyarország számára az az út, hogy közös hitelből finanszírozzák Ukrajnát, semmiképpen sem járható, de a jogi korlátokon túl nem is értenék vele egyet, mert szerintem nem a háborút kell finanszírozni, hanem a békét” - jelentette ki Orbán Viktor.
Tegnap egy súlyos dolog történt, miközben mi itt a magunk harcait vívjuk, aközben az Európai Parlamentben is komoly összecsapások vannak. Tegnap tárgyalták azt a javaslatot, amely szerintem jogszerűtlen, de most ezt tegyük félre, azt a javaslatot, hogy megtiltják az orosz gáz és olaj használatát minden tagállam számára. Ez azt jelenti Magyarország számára, hogy ha ez bekövetkezik, akkor a rezsit nem lehet védeni
- hangsúlyozta a kormányfő.
A miniszterelnök kifejtette: Abban az esetben a családoknak a rezsiköltsége legalább két, de inkább háromszorosára fog nőni. Nagyon nagy csata volt, a mi Fidesz-KDNP-s képviselőink kiálltak Magyarország mellett, harcoltak Magyarországért, a többiek sajnos nem. A Tisza pedig egyensúlyozott, tehát azt a megoldást választotta, hogy itt sem voltam.
A gazdák mellett áll Orbán Viktor
A miniszterelnök úgy fogalmazott: A gazdáknak 100 százalékig van igazuk. Nekik két bajuk van most ebben a pillanatban. Az első bajuk a Mercosour nevű csomag, ami egy szabadkereskedelmi megállapodás lenne a latin-amerikai országokkal, ami megöli a gazdákat. Tehát Magyarország azon országok közé tartozik, aki nem támogatja ezt. Sokat gondolkodtunk arról, hogy mi volna jó. Voltak erről komoly szakmai viták Magyarországon, végül is az lett a magyar álláspont, hogy ezt nem támogatjuk - írja a Magyar Nemzet.
Itt is minősített többségre volna szükség, és én úgy látom, hogy vagyunk elegen Mercosour ellenzők, ami lehetetlenné teszi, hogy ezt a megállapodást aláírják. A terv az, hogy a bizottság elnökasszonya még a héten ezt alá akarja írni. Ezt szerintem most itt meg kell, és meg is tudjuk akadályozni
– mondta a kormányfő.
Szerinte a másik gondja a gazdáknak az a green deal, ami azt jelenti, hogy úgy túlszabályozzák az agrár, tehát a mezőgazdasági munkákat, hogy az komoly költséget jelent és versenyhátrányt jelent.
„A magyar kormány 100 százalékig a gazdák mellett van. Örülök, hogy Magyarország ebből nem maradt ki, és itt vannak a magyar gazdák is” – fűzte hozzá a miniszterelnök.
Orbán Viktor sajtótájékoztatóját alább tudod visszanézni:
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre