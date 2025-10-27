Orbán Viktor: Magyarország és Olaszország szövetsége egyre erősebb!
Orbán Viktor találkozott Giorgia Melonival.
Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor a közösségi oldalán osztott meg pár képet a találkozójáról Olaszország miniszterelnökével, Giorgia Melonival.
Tárgyalás Giorgia Meloni miniszterelnök asszonnyal.
Magyarország és Olaszország szövetsége egyre erősebb!
– írta a poszthoz Orbán Viktor.
