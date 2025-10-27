RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor: Magyarország és Olaszország szövetsége egyre erősebb!

Orbán Viktor találkozott Giorgia Melonival.

Metropol
Létrehozva: 2025.10.27. 20:09
Orbán Viktor Giorgia Meloni találkozó

Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor a közösségi oldalán osztott meg pár képet a találkozójáról Olaszország miniszterelnökével, Giorgia Melonival.

Tárgyalás Giorgia Meloni miniszterelnök asszonnyal. 

Magyarország és Olaszország szövetsége egyre erősebb! 🇭🇺💪🇮🇹

– írta a poszthoz Orbán Viktor.

