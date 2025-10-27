RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor: Van egy háborúellenes hálózat a világban, amelynek spirituális középpontjában a szentatyát találjuk

XIV. Leó pápával találkozott Orbán Viktor.

Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor meglátogatta a Vatikánban XIV. Leó pápát, és fontos dolgot kért tőle.

XIV. Leó pápa és Orbán Viktor Fotó: Orbán Viktor Facebook-oldala

Van egy háborúellenes hálózat a világban, amelynek spirituális középpontjában a szentatyát találjuk. 

Ma azt kértem Őszentsége XIV. Leó pápától, hogy a Vatikán továbbra is támogassa Magyarország háború elleni erőfeszítéseit

– írta Orbán Viktor a közösségi oldalán.

 

