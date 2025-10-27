Orbán Viktor: Van egy háborúellenes hálózat a világban, amelynek spirituális középpontjában a szentatyát találjuk
XIV. Leó pápával találkozott Orbán Viktor.
Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor meglátogatta a Vatikánban XIV. Leó pápát, és fontos dolgot kért tőle.
Van egy háborúellenes hálózat a világban, amelynek spirituális középpontjában a szentatyát találjuk.
Ma azt kértem Őszentsége XIV. Leó pápától, hogy a Vatikán továbbra is támogassa Magyarország háború elleni erőfeszítéseit
– írta Orbán Viktor a közösségi oldalán.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre