Amikor hazaér a pápától, Orbán Viktor ad az anyukájának két puszit

„Hahó, Harcosok!” – posztolta hétfő reggel a Vatikánban, a Szentatyához menet, az unokája kezét fogva a miniszterelnök.

Hétfő, olasz meló. A Vatikán és Magyarország kezdettől békét akar. Ma folytatjuk a munkát a békéért. Találkozó XIV. Leó pápával.

Aztán eszébe jutott – ki más – az édesanyja.

Gyorsan megígérte:

Ha hazaértem, anyukámnak adok két nagy puszit.

Biztosara vehetjük, hogy arra a lassan félmilliós elérést produkáló interjúra gondolt, amit a Békemeneten véletlenül leszólítva, az édesanyja egy Kersák István nevű fiatal youtubernek adott, talán még a politikai ellenfeleket is szíven ütő őszinteséggel. Nem kerülte meg a kényesnek szánt kérdéseket sem a 12 unokás nagymama és 7 dédunokás dédi. Hatvanpuszta, cigányozás, zebrák. Helyre lett téve minden... – írja a Ripost.

Aki még nem látta: