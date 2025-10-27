Erről beszél Orbán Viktor a Szentatyával

A Vatikánba látogatott Orbán Viktor. Magyarország miniszterelnöke hétfőn XIV. Leó pápával, majd Olaszország miniszterelnökével találkozik. Ennek kapcsán posztolt Facebook-oldalán a kormányfő.

Orbán Viktor: az orosz-ukrán háború kitörése óta háborúellenes koalíciót szervezünk (Fotó: NurPhoto via AFP)

„A világ lassan hozzászokik a háborúkhoz. Az elmúlt két évtizedben egyre-másra ütik fel a fejüket a katonai konfliktusok szerte a világban, a Kaukázustól a Közel-keleten át egészen a szomszédunkban három éve pusztító orosz-ukrán háborúig. Ömlenek ránk a pusztításról és háborús halottakról szóló hírek és képek. Először megrendülünk, aztán csak szomorkodunk, végül lassan megszokjuk.

De ahogy a világ hozzászokik a háborúkhoz, úgy válnak azok egyre veszélyesebbé. Olyanok, mint a bozóttűz egy perzselő nyári napon. Ha nem teszünk ellene, előbb-utóbb a mi hazánkat, a mi otthonainkat, a mi gyermekeink jövőjét is elérik a lángok.”

– írja hétfő reggeli bejegyzésében Orbán Viktor a közösségi oldalán. Majd így folytatja:

„Ha meg akarjuk őrizni Magyarország békéjét, nem lehet együtt úszni a brüsszeli fősodorral. Mi ki akarunk maradni a világban terjedő háborús lázból, ezért az orosz-ukrán háború kitörése óta háborúellenes koalíciót szervezünk. Magyarország erőfeszítéseiről ma beszámolok a Szentatyának, majd Olaszország miniszterelnökének.”