Erről beszél Orbán Viktor a Szentatyával

A miniszterelnök elárulta, miről számol be XIV. Leó pápának.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.27. 07:27
A Vatikánba látogatott Orbán Viktor. Magyarország miniszterelnöke hétfőn XIV. Leó pápával, majd Olaszország miniszterelnökével találkozik. Ennek kapcsán posztolt Facebook-oldalán a kormányfő.

Orbán Viktor: az orosz-ukrán háború kitörése óta háborúellenes koalíciót szervezünk (Fotó: NurPhoto via AFP)

„A világ lassan hozzászokik a háborúkhoz. Az elmúlt két évtizedben egyre-másra ütik fel a fejüket a katonai konfliktusok szerte a világban, a Kaukázustól a Közel-keleten át egészen a szomszédunkban három éve pusztító orosz-ukrán háborúig. Ömlenek ránk a pusztításról és háborús halottakról szóló hírek és képek. Először megrendülünk, aztán csak szomorkodunk, végül lassan megszokjuk. 
De ahogy a világ hozzászokik a háborúkhoz, úgy válnak azok egyre veszélyesebbé. Olyanok, mint a bozóttűz egy perzselő nyári napon. Ha nem teszünk ellene, előbb-utóbb a mi hazánkat, a mi otthonainkat, a mi gyermekeink jövőjét is elérik a lángok.”
– írja hétfő reggeli bejegyzésében Orbán Viktor a közösségi oldalán. Majd így folytatja: 
„Ha meg akarjuk őrizni Magyarország békéjét, nem lehet együtt úszni a brüsszeli fősodorral. Mi ki akarunk maradni a világban terjedő háborús lázból, ezért az orosz-ukrán háború kitörése óta háborúellenes koalíciót szervezünk. Magyarország erőfeszítéseiről ma beszámolok a Szentatyának, majd Olaszország miniszterelnökének.”

 

