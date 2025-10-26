Orbán Viktor megérkezett a Vatikánba: A béke üzenetét hoztam a magyaroktól

RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor új bejegyzést tett közzé.

Létrehozva: 2025.10.26. 18:56
Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor a közösségi oldalán tudatta az emberekkel, hogy megérkezett a Vatikánba, hogy XIV. Leó pápával találkozzon.

Fotó: MW

A béke üzenetét hoztam a magyaroktól.

– írta Orbán Viktor a fotóhoz, amin az "Út a békéhez" felirat szerepel.

