Orbán Viktor a DPK országjárásról: Indulunk!
Elindul a Digitális Polgári Körök országjárás.
Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor egy különleges videót osztott meg, amiben ismert emberek beszélnek a Digitális Polgári Körök kapcsán.
Digitális Polgári Körök - az országjárás. Indulunk!
– írta az alább megtekinthető videóhoz Orbán Viktor.
