Orbán Viktor: Tisztelet a hősöknek!
Látványos videót tett közzé Orbán Viktor.
Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor beszédet mondott október 23-án, rengetegen ott voltak a Békemenetben és a nemzeti ünnepen. Még az égen is látványos esemény zajlott, ugyanis vadászgépek tisztelegtek a hősök előtt – erről osztott meg egy videót a közösségi oldalán az államfő.
Tisztelet a hősöknek!
– írta Orbán Viktor az alább megtekinthető videóhoz.
