Orbán Viktor: Tisztelet a hősöknek!

Látványos videót tett közzé Orbán Viktor.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.26. 13:53
Módosítva: 2025.10.26. 14:11
Orbán Viktor október 23. Békemenet

Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor beszédet mondott október 23-án, rengetegen ott voltak a Békemenetben és a nemzeti ünnepen. Még az égen is látványos esemény zajlott, ugyanis vadászgépek tisztelegtek a hősök előtt – erről osztott meg egy videót a közösségi oldalán az államfő.

0F3A7289
Orbán Viktor / Fotó: MW

Tisztelet a hősöknek! 🇭🇺🇭🇺🇭🇺

– írta Orbán Viktor az alább megtekinthető videóhoz.

 

