Orbán Viktor: Tisztelet a hősöknek!

Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor beszédet mondott október 23-án, rengetegen ott voltak a Békemenetben és a nemzeti ünnepen. Még az égen is látványos esemény zajlott, ugyanis vadászgépek tisztelegtek a hősök előtt – erről osztott meg egy videót a közösségi oldalán az államfő.

Orbán Viktor / Fotó: MW

Tisztelet a hősöknek!

– írta Orbán Viktor az alább megtekinthető videóhoz.