Orbán Viktor bejelentette: már több mint mint 90.000-en vannak a Digitális Polgári Körökben
A közösségi oldalán osztotta meg a hírt a miniszterelnök. Orbán Viktor emellett még egy fontos hírt tett közzé.
"Október 23-án nemcsak Budapest utcáin, de az online térben is a béke hangja volt a legerősebb" - jelentette be Facebook-oldalán Orbán Viktor.
A Digitális Polgári Körökben már több mint 90.000-en vagyunk, közülük tízezrek csatlakoztak hozzánk a Békemeneten. Ezért úgy döntöttünk, útjára indítjuk a Digitális Polgári Körök első országjárását
- tette hozzá a miniszterelnök.
Indulunk, hogy közösen naggyá tegyük Magyarországot!
- zárta a bejegyzését Orbán Viktor.
