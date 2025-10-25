RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor bejelentette: már több mint mint 90.000-en vannak a Digitális Polgári Körökben

A közösségi oldalán osztotta meg a hírt a miniszterelnök. Orbán Viktor emellett még egy fontos hírt tett közzé.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.25. 18:10
Orbán Viktor Digitális Polgári Kör miniszterelnök Békemenet hírek

"Október 23-án nemcsak Budapest utcáin, de az online térben is a béke hangja volt a legerősebb" - jelentette be Facebook-oldalán Orbán Viktor.

0F3A7289
Nagy bejelentést tett Orbán Viktor / Fotó: MW

A Digitális Polgári Körökben már több mint 90.000-en vagyunk, közülük tízezrek csatlakoztak hozzánk a Békemeneten. Ezért úgy döntöttünk, útjára indítjuk a Digitális Polgári Körök első országjárását

- tette hozzá a miniszterelnök.

Indulunk, hogy közösen naggyá tegyük Magyarországot!

- zárta a bejegyzését Orbán Viktor.

További részleteket IDE KATTINTVA lehet megtekinteni!

 

