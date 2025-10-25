RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor: Nem fogunk meghalni Ukrajnáért. De élni fogunk Magyarországért

A közösségi oldalán hívta fel erre a figyelmet a miniszterelnök.

Szerző: Metropol
2025.10.25.
"Nem fogunk meghalni Ukrajnáért. De élni fogunk Magyarországért. Dicsőség Magyarországnak!" - írta a közösségi oldalán Orbán Viktor, ahol egy videót is megosztott, az október 23-ai Békemenetről.

Ezt mondta el Orbán Viktor / Fotó: MW

Az első világháborúban elvesztettünk 660 ezer, a második 850 ezer életet. Ez másfél millió ember. Ha ők nem vesztek volna oda, és megszülethettek volna a gyerekeik és az unokáik, ma nem kellene aggódnunk a népességfogyás miatt. Ez még egyszer nem fordulat elő!

- emelte ki a miniszerelnök.

Az első és a második nagy háborúból nem tudtunk, de ebből a mostaniból kimaradunk. Most erős és szuverén nemzet vagyunk, amelynek méltósága van, amely megőrzi magát és a jövőjét, hiába rikoltozzák az árulók, hogy Slava Ukraini!  Mi csak annyit válaszolunk: Dicsőség Magyarországnak! Aki nemet mond a háborúra, az velünk van. Aki magyar, az békét akar. Aki magyar, az élni akar. Nem adjuk a pénzünket, nem adjuk át a fegyvereinket, nem megyünk a háborúba és nem fogunk meghalni Ukrajnáért, de élni fogunk Magyarországért!

- tette hozzá Orbán Viktor.

 

