Orbán Viktor: Olívia a nap legnagyobb hőse. Köszönjük!
A tömeg meghatódva hallgatta Sztevanovity Zorán ikonikus dalát. Orbán Viktor megköszönte Olíviának a gyönyörű éneket.
Október 23-a alkalmából a Parlament előtti állami ünnepségen tízezrek gyűltek össze, hogy együtt emlékezzenek az 1956-os forradalom és szabadságharc hőseire. A tömeg meghatódva hallgatta Sztevanovity Zorán ikonikus „Apám hitte” című dalát, amely Orbán Viktor beszéde előtt csendült fel, és a közös nemzeti élményt erősítette.
A kis Olívia által elénekelt dalt a kormányfő sem hagyhatta szó nélkül:
Olívia a nap legnagyobb hőse. Köszönjük!
– írta Orbán Viktor legfrissebb Facebook bejegyzésében.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre