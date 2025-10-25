RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor: Olívia a nap legnagyobb hőse. Köszönjük!

A tömeg meghatódva hallgatta Sztevanovity Zorán ikonikus dalát. Orbán Viktor megköszönte Olíviának a gyönyörű éneket.

2025.10.25.
október 23. Orbán Viktor Békemenet

Október 23-a alkalmából a Parlament előtti állami ünnepségen tízezrek gyűltek össze, hogy együtt emlékezzenek az 1956-os forradalom és szabadságharc hőseire. A tömeg meghatódva hallgatta Sztevanovity Zorán ikonikus „Apám hitte” című dalát, amely Orbán Viktor beszéde előtt csendült fel, és a közös nemzeti élményt erősítette.

Orbán Viktor megköszönte Olíviának a gyönyörű éneket.
Orbán Viktor megköszönte Olíviának a gyönyörű éneket. Fotó: MW

A kis Olívia által elénekelt dalt a kormányfő sem hagyhatta szó nélkül:

Olívia a nap legnagyobb hőse. Köszönjük!

– írta Orbán Viktor legfrissebb Facebook bejegyzésében.

