Brüsszel kifogyott a pénzéből. Pénzük nincs, de háborúzni akarnak. Ezért akarnak adót emelni, ezért akarják megadóztatni a nyugdíjakat, ezért akarják felszámolni a rezsicsökkentést. Hadisarcot akarnak fizettetni velünk. És ezért akarják bármi áron begyömöszölni Ukrajnát az Európai Unióba. A háborút behozni Európába, a pénzt kivinni Ukrajnába. Régi gyarmattartó logika ez. Felosztani a legyengült országokat. Ukrajna támogatásáról beszélnek, de már Ukrajna felosztása van napi renden. Így ment ez századokon át. Az Ukrajnának adott milliárdok, nekik nem kidobott pénz, hanem befektetés. A háború nekik nem szörnyűség, hanem lehetőség. Országot venni, országot felosztani háborúban a legolcsóbb