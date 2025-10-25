RETRO RÁDIÓ

Ukrajna támogatásáról beszélnek, de már Ukrajna felosztása van napi renden

Régi gyarmattartó logika ez - mondta a kormányfő. Orbán Viktor szerint háborúban a legkönnyebb egy országot felosztani.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.25. 09:23
,,Az Ukrajnának adott milliárdok, nekik nem kidobott pénz, hanem befektetés." - mondta Orbán Viktor az október 23-ai beszédében, melyet a Békemenet után tartott.

Orbán Viktor szerint háborúban a legkönnyebb egy országot felosztani.
 Orbán Viktor szerint háborúban a legkönnyebb egy országot felosztani. Fotó: MW

Brüsszel kifogyott a pénzéből. Pénzük nincs, de háborúzni akarnak. Ezért akarnak adót emelni, ezért akarják megadóztatni a nyugdíjakat, ezért akarják felszámolni a rezsicsökkentést. Hadisarcot akarnak fizettetni velünk. És ezért akarják bármi áron begyömöszölni Ukrajnát az Európai Unióba. A háborút behozni Európába, a pénzt kivinni Ukrajnába. Régi gyarmattartó logika ez. Felosztani a legyengült országokat. Ukrajna támogatásáról beszélnek, de már Ukrajna felosztása van napi renden. Így ment ez századokon át. Az Ukrajnának adott milliárdok, nekik nem kidobott pénz, hanem befektetés. A háború nekik nem szörnyűség, hanem lehetőség. Országot venni, országot felosztani háborúban a legolcsóbb

– hangsúlyozta a kormányfő.

 

