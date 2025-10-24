Orbán Viktor különleges videót osztott meg a Békemenetről
Jól látszik a videón, milyen sokan voltak a Békemeneten.
Október 23-án volt a Békemenet, amin elképesztően sok ember vett részt. Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor most megosztott a közösségi oldalán egy különleges videót az eseményről.
Békemenet. Ilyenek voltunk.
– írta Orbán Viktor az alább megtekinthető videóhoz.
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre