Orbán Viktor szerint ez volt a Békemenet "legjobb dumája"
Orbán Viktor meg is köszönte.
Október 23-án a Békemenet végén a Kossuth téren Radics Gigi és Curtis előadták a Szabadság vándorai című Demjén Ferenc sláger feldolgozását. Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor szerint a rapperé volt a Békemenet legjobb dumája.
A Békemenet legjobb dumája. Köszönjük, Attila!
– írta Orbán Viktor, aki a közösségi oldalán megosztotta Széki Attila, vagyis Curtis rapbetétjét:
