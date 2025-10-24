Orbán Viktor szerint ez volt a Békemenet "legjobb dumája"

Október 23-án a Békemenet végén a Kossuth téren Radics Gigi és Curtis előadták a Szabadság vándorai című Demjén Ferenc sláger feldolgozását. Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor szerint a rapperé volt a Békemenet legjobb dumája.

A Békemenet legjobb dumája. Köszönjük, Attila!

– írta Orbán Viktor, aki a közösségi oldalán megosztotta Széki Attila, vagyis Curtis rapbetétjét: