Curtis és Radics Gigi hatalmas sikert aratott: Ilyen volt a Szabadság Vándorai újragondolása

Az idei október 23-i ünnepség egyik legemlékezetesebb momentumát Curtis és Radics Gigi közös produkciója jelentette, akik Dr. BRS közreműködésével adták elő a legendás „Szabadság vándorai” című dalt. Az eredeti mű Demjén Ferenc nevéhez fűződik, így a feldolgozás különleges súlyt kapott a Békemeneten – írja a Bors.

Együtt énekelt a tömeg a Kossuth téren a Békemenet után - Fotó: Youtube

Radics Gigi és Curtis produkciója elképesztő sikert aratott (Fotó: Youtube)

Curtissel és Radics Gigivel több ezren énekeltek

A két híresség produkciója hatalmas sikert aratott, és a közönség vastapssal jutalmazta őket. A közönség soraiban ülő ismert személyiségek is együtt énekelték a dal ismert sorait; Zoltán Erika, Vasvári Vivi és férje, Bodnár Zsigmond sem tudtak mozdulatlanok maradni a fellépés alatt. A produkció azonban nem volt egyedülállóan emlékezetes: Zorán „Apám hitte” című dalának feldolgozása szintén nagy hatást gyakorolt a közönségre, ahogy az azt megelőző előadások is, amelyek sorra felejthetetlen pillanatokat hoztak a nézőknek.

Az ünnepség igazán méltó az alkalomhoz

A közönség reakciója mindent elmondott a produkciók sikeréről, és az a pillanat, amikor mindenki együtt énekelt a dal örök soraival, valóban örökre emlékezetes marad, bizonyítva, hogy a zene képes összekötni a szíveket és erősíteni a nemzeti identitást. És még csak ezután érkezett Orbán Viktor beszéde, ami jelen pillanatban is tart.