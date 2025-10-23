Curtis és Radics Gigi hatalmas sikert aratott: Ilyen volt a Szabadság Vándorai újragondolása
Erre senki sem számított. Curtis és Radics Gigi Demjén Ferenc legendás dalát, a Szabadság Vándorait énekelték el a Békemenet napján.
Az idei október 23-i ünnepség egyik legemlékezetesebb momentumát Curtis és Radics Gigi közös produkciója jelentette, akik Dr. BRS közreműködésével adták elő a legendás „Szabadság vándorai” című dalt. Az eredeti mű Demjén Ferenc nevéhez fűződik, így a feldolgozás különleges súlyt kapott a Békemeneten – írja a Bors.
Curtissel és Radics Gigivel több ezren énekeltek
A két híresség produkciója hatalmas sikert aratott, és a közönség vastapssal jutalmazta őket. A közönség soraiban ülő ismert személyiségek is együtt énekelték a dal ismert sorait; Zoltán Erika, Vasvári Vivi és férje, Bodnár Zsigmond sem tudtak mozdulatlanok maradni a fellépés alatt. A produkció azonban nem volt egyedülállóan emlékezetes: Zorán „Apám hitte” című dalának feldolgozása szintén nagy hatást gyakorolt a közönségre, ahogy az azt megelőző előadások is, amelyek sorra felejthetetlen pillanatokat hoztak a nézőknek.
Az ünnepség igazán méltó az alkalomhoz
A közönség reakciója mindent elmondott a produkciók sikeréről, és az a pillanat, amikor mindenki együtt énekelt a dal örök soraival, valóban örökre emlékezetes marad, bizonyítva, hogy a zene képes összekötni a szíveket és erősíteni a nemzeti identitást. És még csak ezután érkezett Orbán Viktor beszéde, ami jelen pillanatban is tart.
