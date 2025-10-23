RETRO RÁDIÓ

Curtis és Radics Gigi hatalmas sikert aratott: Ilyen volt a Szabadság Vándorai újragondolása

Erre senki sem számított. Curtis és Radics Gigi Demjén Ferenc legendás dalát, a Szabadság Vándorait énekelték el a Békemenet napján.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.23. 14:56
Békemenet radics gigi október 23. Curtis

Az idei október 23-i ünnepség egyik legemlékezetesebb momentumát Curtis és Radics Gigi közös produkciója jelentette, akik Dr. BRS közreműködésével adták elő a legendás „Szabadság vándorai” című dalt. Az eredeti mű Demjén Ferenc nevéhez fűződik, így a feldolgozás különleges súlyt kapott a Békemeneten – írja a Bors.

Együtt énekelt a tömeg a Kossuth téren a Békemenet után
Együtt énekelt a tömeg a Kossuth téren a Békemenet után - Fotó: Youtube
curtis, radics gigi
Radics Gigi és Curtis produkciója elképesztő sikert aratott (Fotó: Youtube)

Curtissel és Radics Gigivel több ezren énekeltek 

A két híresség produkciója hatalmas sikert aratott, és a közönség vastapssal jutalmazta őket. A közönség soraiban ülő ismert személyiségek is együtt énekelték a dal ismert sorait; Zoltán Erika, Vasvári Vivi és férje, Bodnár Zsigmond sem tudtak mozdulatlanok maradni a fellépés alatt. A produkció azonban nem volt egyedülállóan emlékezetes: Zorán „Apám hitte” című dalának feldolgozása szintén nagy hatást gyakorolt a közönségre, ahogy az azt megelőző előadások is, amelyek sorra felejthetetlen pillanatokat hoztak a nézőknek.

0F3A6913
 

Az ünnepség igazán méltó az alkalomhoz

A közönség reakciója mindent elmondott a produkciók sikeréről, és az a pillanat, amikor mindenki együtt énekelt a dal örök soraival, valóban örökre emlékezetes marad, bizonyítva, hogy a zene képes összekötni a szíveket és erősíteni a nemzeti identitást. És még csak ezután érkezett Orbán Viktor beszéde, ami jelen pillanatban is tart.

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

