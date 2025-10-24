Orbán Viktor: Mi vagyunk Magyarország legnagyobb politikai ereje!
Orbán Viktor megmutatta, milyen sokan voltak a Békemeneten.
Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor beszédet mondott október 23-án a Békemeneten, amin minden eddiginél több ember vett részt – a kormányfő most mutatott egy képet a hatalmas tömegről.
Mi vagyunk Magyarország legnagyobb politikai ereje!
– írta a közösségi oldalán megosztott fotóhoz Orbán Viktor.
