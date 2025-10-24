RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor: Mi kezdetektől a béke oldalán állunk

Orbán Viktor új videót tett közzé a közösségi oldalán.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.24. 14:49
Módosítva: 2025.10.24. 14:58
Orbán Viktor Békemenet béke

Minden eddiginél nagyobb Békemenet volt október 23-án, az eseményen Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor is beszédet mondott. Az államfő ebből osztott meg egy rövid részletet a közösségi oldalán.

"orbán viktor"
Orbán Viktor / Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán / MTI

Mi kezdetektől a béke oldalán állunk, míg mások nyakig ülnek a háborúban

– Írta Orbán Viktor az alább megtekinthető videóhoz.

 

