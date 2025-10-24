Orbán Viktor: Mi kezdetektől a béke oldalán állunk
Orbán Viktor új videót tett közzé a közösségi oldalán.
Minden eddiginél nagyobb Békemenet volt október 23-án, az eseményen Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor is beszédet mondott. Az államfő ebből osztott meg egy rövid részletet a közösségi oldalán.
Mi kezdetektől a béke oldalán állunk, míg mások nyakig ülnek a háborúban
– Írta Orbán Viktor az alább megtekinthető videóhoz.
