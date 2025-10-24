Újabb videó került ki Orbán Viktor Facebook-oldalára az október 23-i beszéde kapcsán. A miniszterelnök szavai sokakat ráébreszthetnek arra, hogy ami nálunk normális és megszokott, arra bizony rengeteg európai uniós országban vágyakoznak csupán.

Orbán Viktor: Ma európaiak milliói szeretnének ilyen politikai erőt és biztonságot maguknak! (Fotó: MW)

„Ma európaiak milliói – Portugáliától kezdve Németországon át fel Litvániáig – ilyen politikai erőt és mozgalmat szeretnének a maguk számára. A fél karjukat odaadnák, ha migránsmentes hazájuk lehetne, éveket adnának az életükből, ha elzavarhatnák a gyerekek közeléből és kitilthatnák az iskolákból az eszement genderaktivistákat. És mindenüket odaadnák, csak újra szabad, keresztény és hazafias országuk lehetne – mondta Orbán Viktor az október 23-i beszédében, ami a most közzétett videóban is elhangzik. Majd így folytatta: – Nekünk nem kellett odaadnunk a fél karunkat, se éveket az életünkből, és nem kell mindenünket felajánlani cserébe egy normális hazáért, mert ti időben ébredtetek, észnél voltatok, bátrak voltatok, kiálltatok és kitartottatok. Köszönet, bravó és megemelt kalap.”

Nézd meg a nem mindennapi videót, ami péntek délelőtt került ki Orbán Viktor Facebook-oldalára!



