Orbán Viktor: Újra itt. Minden idők legnagyobb Békemenetével a hátam mögött

Brüsszelből üzent Orbán Viktor legfrissebb Facebook bejegyzésében.

Orbán Viktor Brüsszelből üzent. Fotó: Facebook/Orbán Viktor

Egyértelmű, hogy Orbán Viktor október 23-án egy percet sem pihen, hiszen a minden idők legsikeresebb Békemenete után máris Brüsszelbe utazott. A miniszterelnök az EU-tagországok állam- és kormányfőinek csúcstalálkozóján vesz részt.

Újra itt. Minden idők legnagyobb Békemenetével a hátam mögött

- írja a kormányfő.