RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor: Újra itt. Minden idők legnagyobb Békemenetével a hátam mögött

A miniszterelnök megérkezett az EU-tagországok állam- és kormányfőinek csúcstalálkozójára. Orbán Viktor Brüsszelből üzent.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.23. 20:32
Békemenet október 23. Orbán Viktor

Brüsszelből üzent Orbán Viktor legfrissebb Facebook bejegyzésében.

Orbán Viktor Brüsszelből üzent.
Orbán Viktor Brüsszelből üzent. Fotó: Facebook/Orbán Viktor

Egyértelmű, hogy Orbán Viktor október 23-án egy percet sem pihen, hiszen a minden idők legsikeresebb Békemenete után máris Brüsszelbe utazott. A miniszterelnök az EU-tagországok állam- és kormányfőinek csúcstalálkozóján vesz részt.

Újra itt. Minden idők legnagyobb Békemenetével a hátam mögött

- írja a kormányfő.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu