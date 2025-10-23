Orbán Viktor: Újra itt. Minden idők legnagyobb Békemenetével a hátam mögött
A miniszterelnök megérkezett az EU-tagországok állam- és kormányfőinek csúcstalálkozójára. Orbán Viktor Brüsszelből üzent.
Brüsszelből üzent Orbán Viktor legfrissebb Facebook bejegyzésében.
Egyértelmű, hogy Orbán Viktor október 23-án egy percet sem pihen, hiszen a minden idők legsikeresebb Békemenete után máris Brüsszelbe utazott. A miniszterelnök az EU-tagországok állam- és kormányfőinek csúcstalálkozóján vesz részt.
Újra itt. Minden idők legnagyobb Békemenetével a hátam mögött
- írja a kormányfő.
