Orbán Viktor: Nem engedjük, hogy Brüsszel a magyarok pénzén háborúzzon!
Újabb videóval jelentkezett Orbán Viktor.
Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor egy újabb részletet emelt ki az október 23-ai beszédéből, amiben Ukrajnáról, Brüsszelről és a háborúról van szó.
Nem engedjük, hogy Brüsszel a magyarok pénzén háborúzzon!
– írta az alább megtekinthető videóhoz Orbán Viktor, akinek a beszédére rengetegen voltak kíváncsiak a Békemeneten.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre