Orbán Viktor: Nem engedjük, hogy Brüsszel a magyarok pénzén háborúzzon!

Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor egy újabb részletet emelt ki az október 23-ai beszédéből, amiben Ukrajnáról, Brüsszelről és a háborúról van szó.

Orbán Viktor / Fotó: Archív

Nem engedjük, hogy Brüsszel a magyarok pénzén háborúzzon!

– írta az alább megtekinthető videóhoz Orbán Viktor, akinek a beszédére rengetegen voltak kíváncsiak a Békemeneten.