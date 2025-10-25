RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor: Jövőre nem babra megy a játék

Brüsszelnek nem tetszettek, Magyarország mégis elérte. Orbán Viktor szerint jövőre hatalmas lesz a tét.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.25. 07:26
,,Védjük meg, amit közösen elértünk!" - üzente Orbán Viktor miniszterelnök legfrissebb Facebook bejegyzésében.

Orbán Viktor szerint jövőre hatalmas lesz a tét. Fotó: MW

Családi adókedvezmény, rezsicsökkentés, migránsmentes Magyarország, egykulcsos jövedelemadó, 13. havi nyugdíj, fix 3%-os otthonteremtési hitel, 9%-os társasági adó. Mi a közös bennük? Brüsszelnek egyik se tetszett, de mi mindet megcsináltuk. Felkészül: a két- és háromgyermekes anyák adómentessége. Jövőre nem babra megy a játék. Védjük meg, amit közösen elértünk!

 

