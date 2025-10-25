Orbán Viktor: Jövőre nem babra megy a játék
Brüsszelnek nem tetszettek, Magyarország mégis elérte. Orbán Viktor szerint jövőre hatalmas lesz a tét.
,,Védjük meg, amit közösen elértünk!" - üzente Orbán Viktor miniszterelnök legfrissebb Facebook bejegyzésében.
Családi adókedvezmény, rezsicsökkentés, migránsmentes Magyarország, egykulcsos jövedelemadó, 13. havi nyugdíj, fix 3%-os otthonteremtési hitel, 9%-os társasági adó. Mi a közös bennük? Brüsszelnek egyik se tetszett, de mi mindet megcsináltuk. Felkészül: a két- és háromgyermekes anyák adómentessége. Jövőre nem babra megy a játék. Védjük meg, amit közösen elértünk!
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre