Orbán Viktor: Sokan vagyunk. Erősek vagyunk. Győzni fogunk!

A közösségi oldalán jelentkezett egy új videóval a miniszterelnök. Ezt mondták el a Békemenet résztvevői.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.25. 17:38
"Sokan vagyunk. Erősek vagyunk. Győzni fogunk!" - írta a Facebook-oldalán Orbán Viktor, egy videó kíséretében. Ahogy arról korábban már lapunk is beszámolt, példátlan tömeg vett részt az október 23-ai Békemeneten, majd az azt követő ünnepi műsoron a Kossuth téren - köztük ismert és elismert személyiségek, akik a helyszínen nyilatkoztak is.

Új videóval jelentkezett Orbán Viktor / Fotó: MW

Ez természetes, hogy itt kell lenni. 

- jelentette ki Náray-Szabó András, kémikus, az MTA rendes tagja.

Sokan vagyunk, erősek vagyunk, és erősek leszünk!

- mondta el Varga Miklós, a Vén Európa legnagyobb énekese.

Szerintem ez egy olyan esemény, ahol ott kell lenni, az üzenet miatt, a jelenlét miatt és az összetartozás miatt is

- tette hozzá Bán Mór, a Hunyadi könyvsorozat írója

2012 óta mindig itt vagyok, és most különösen, amikor a békéért valóban harcolnunk kell

- emelte ki Sótonyi Péter,  az Igazságügyi Orvostan neves kutatója, az MTA rendes tagja.

 

 

 

