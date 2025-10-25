Orbán Viktor: Sokan vagyunk. Erősek vagyunk. Győzni fogunk!
A közösségi oldalán jelentkezett egy új videóval a miniszterelnök. Ezt mondták el a Békemenet résztvevői.
"Sokan vagyunk. Erősek vagyunk. Győzni fogunk!" - írta a Facebook-oldalán Orbán Viktor, egy videó kíséretében. Ahogy arról korábban már lapunk is beszámolt, példátlan tömeg vett részt az október 23-ai Békemeneten, majd az azt követő ünnepi műsoron a Kossuth téren - köztük ismert és elismert személyiségek, akik a helyszínen nyilatkoztak is.
Ez természetes, hogy itt kell lenni.
- jelentette ki Náray-Szabó András, kémikus, az MTA rendes tagja.
Sokan vagyunk, erősek vagyunk, és erősek leszünk!
- mondta el Varga Miklós, a Vén Európa legnagyobb énekese.
Szerintem ez egy olyan esemény, ahol ott kell lenni, az üzenet miatt, a jelenlét miatt és az összetartozás miatt is
- tette hozzá Bán Mór, a Hunyadi könyvsorozat írója
2012 óta mindig itt vagyok, és most különösen, amikor a békéért valóban harcolnunk kell
- emelte ki Sótonyi Péter, az Igazságügyi Orvostan neves kutatója, az MTA rendes tagja.
