Békemenet 2025: megérkezett a tömeg a Kossuth térre
Sosem látott tömeg vesz részt a Békemeneten. Hamarosan beszédet tart Orbán Viktor.
Megérkezett a Békemenet a Kossuth térre. A gyülekező ma reggel 9-kor vette kezdetét, és példátlan tömeg érkezett, köztük olyan hírességek, mint Sasvári Sándor, Tóth Gabi és Pataky Attila. Ezután 11 órakor indultak el, és mostanra megérkeztek a Kossuth térre, ahol kezdetét vette az ünnepi műsor.
Megérkezett a tömeg a Kossuth térre
Hamarosan beszédet tart Orbán Viktor miniszterelnök.
A helyszínen készült képekből álló galériánkat itt lehet megtekinteni!
