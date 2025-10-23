Békemenet 2025: megérkezett a tömeg a Kossuth térre

Megérkezett a Békemenet a Kossuth térre. A gyülekező ma reggel 9-kor vette kezdetét, és példátlan tömeg érkezett, köztük olyan hírességek, mint Sasvári Sándor, Tóth Gabi és Pataky Attila. Ezután 11 órakor indultak el, és mostanra megérkeztek a Kossuth térre, ahol kezdetét vette az ünnepi műsor.

Hatalmas tömeg gyűlt össze a Béketömegen / Fotó: Metropol

Hamarosan beszédet tart Orbán Viktor miniszterelnök.

A helyszínen készült képekből álló galériánkat itt lehet megtekinteni!