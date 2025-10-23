RETRO RÁDIÓ

Békemenet 2025: megérkezett a tömeg a Kossuth térre

Sosem látott tömeg vesz részt a Békemeneten. Hamarosan beszédet tart Orbán Viktor.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.23. 13:14
Módosítva: 2025.10.23. 13:19
Megérkezett a Békemenet a Kossuth térre. A gyülekező ma reggel 9-kor vette kezdetét, és példátlan tömeg érkezett, köztük olyan hírességek, mint Sasvári Sándor, Tóth Gabi és Pataky Attila. Ezután 11 órakor indultak el, és mostanra megérkeztek a Kossuth térre, ahol kezdetét vette az ünnepi műsor.

Hatalmas tömeg gyűlt össze a Béketömegen / Fotó: Metropol

Megérkezett a tömeg a Kossuth térre

Hamarosan beszédet tart Orbán Viktor miniszterelnök.

A helyszínen készült képekből álló galériánkat itt lehet megtekinteni!

Hatalmas tömeg gyűlt össze a Békemeneten

